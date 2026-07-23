Odessa attaccata dai russi tutta la notte
Difesa aerea ucraina abbattuto 156 droni e missili, danni a infrastrutture ma nessuna vittima.
Difesa aerea ucraina abbattuto 156 droni e missili, danni a infrastrutture ma nessuna vittima.
KIEV - Le forze russe hanno attaccato Odessa quasi ininterrottamente per tutta la notte. Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare della città, Serhii Lysak, su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform.
Gli attacchi nemici hanno danneggiato infrastrutture, un edificio per uffici, le finestre di abitazioni private e diversi veicoli. Non si sono registrate vittime.
Durante la notte, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 156 droni e missili russi, sebbene siano stati registrati impatti in diverse località del Paese.
L'attacco ucraino sulla Crimea
Un attacco notturno delle forze armate ucraine in Crimea ha causato due morti, secondo quanto riferito da Serghei Aksyonov, capo dell'amministrazione della Crimea, annessa nel 2014 dalla Federazione Russa.
«Secondo le informazioni aggiornate dei servizi di emergenza, a seguito dell'attacco notturno del nemico in Crimea, purtroppo si sono registrate nuove vittime: un'altra persona è rimasta uccisa e un'altra ferita», ha scritto Aksyonov su Telegram.
Il numero dei feriti per attacchi ucraini nella penisola contesa è salito a cinque, tra cui due bambini.