Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»

Più articolata la posizione di Paolo Sanvido. L’ex presidente del CdA dell’EOC ha affermato che, rileggendo oggi quella comunicazione a distanza di quasi sei anni, il tono e il contenuto gli provocano «un profondo disagio». Ha inoltre ribadito il proprio rispetto per le istituzioni, espresso riconoscenza verso il personale infermieristico e ricordato il contributo determinante dei lavoratori frontalieri durante l’emergenza sanitaria.