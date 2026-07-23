La guida incerta lo tradisce

PONTE CHIASSO (COMO) - Arrestato con oltre 20 chili di hashish nascosti in auto. È il risultato di un controllo del territorio effettuato dalla Guardia di finanza lungo la linea di vigilanza doganale. A finire in manette un cittadino italiano, classe 1968, residente in Svizzera, fermato da una pattuglia del Gruppo di Ponte Chiasso impegnata nel servizio di pubblica utilità "117" del Comando provinciale di Como.



Condotta incerta ed esitante

L’uomo, alla guida del veicolo, è stato notato mentre percorreva una delle principali arterie comunali in direzione del centro commerciale Bennet di Montano Lucino con una condotta incerta ed esitante. Alla vista dell’auto di servizio avrebbe cercato di evitare il controllo cambiando improvvisamente traiettoria. Il comportamento ha insospettito i militari che hanno deciso di fermare il mezzo per un accertamento. Durante la verifica dei documenti, il conducente ha mostrato un evidente stato di nervosismo, inducendo i finanzieri ad approfondire il controllo e a chiedere l’apertura del bagagliaio.



Nei sacchetti della spesa...

All’interno del veicolo sono stati inizialmente individuati comuni sacchetti della spesa. Tuttavia, un forte odore acre proveniente dall’abitacolo ha spinto gli operatori a proseguire l’ispezione. Sotto il pianale, solitamente destinato alla ruota di scorta, sono stati rinvenuti ulteriori sacchetti, particolarmente pesanti, contenenti numerosi pacchetti termosaldati con tavolette solide di colore marrone.



Gli accertamenti successivi hanno confermato che si trattava di hashish: complessivamente sono stati sequestrati 200 panetti per un peso totale di 20,200 chilogrammi. La sostanza stupefacente e l’autovettura sono state sottoposte a sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato per traffico di stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Como.





