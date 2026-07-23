MONTECENERI
Panne sull'A2 nella galleria del Ceneri
Traffico rallentato e code dopo la chiusura di una corsia per consentire i soccorsi.
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Fonte RED
Panne sull'A2 nella galleria del Ceneri
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Panne sull'A2 nella galleria del Ceneri
Traffico rallentato e code dopo la chiusura di una corsia per consentire i soccorsi.
Panne sull'A2 nella galleria del Ceneri
Traffico rallentato e code dopo la chiusura di una corsia per consentire i soccorsi.
RIVERA - Un veicolo in avaria all'interno della galleria del Ceneri, sull'A2, sta causando nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio, disagi al traffico in direzione nord.
A segnalarlo è il Tcs. La corsia di destra è stata chiusa per consentire l'intervento del soccorso stradale.
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