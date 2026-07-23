Lavori all'infrastruttura, ecco cosa cambia per i TILO
Le opere sono previste in tre fasi tra il 27 luglio e il 30 agosto. Tutto quello che c'è da sapere
BELLINZONA - Modifiche alla circolazione ferroviaria per lavori infrastrutturali interesseranno, tra fine luglio e agosto 2026, diversi collegamenti TILO. Lo comunica TILO SA in un avviso di servizio diffuso il 23 luglio.
Dal 27 luglio al 30 agosto 2026 sono previste variazioni per le linee S50, S90 e RE80, con possibili allungamenti dei tempi di percorrenza. I viaggiatori sono invitati a consultare l’orario online o l’App Mobile FFS prima della partenza e a prestare attenzione alle informazioni presenti nelle stazioni.
Le modifiche saranno in vigore nei seguenti periodi: dal 27 al 31 luglio, dal 3 al 7 agosto e, infine, dal 24 al 30 agosto. Nel dettaglio, tra Varese/Malpensa e Bellinzona sarà sospeso il collegamento diretto: i passeggeri in arrivo a Mendrisio con la linea S50 dovranno cambiare treno e proseguire verso nord con la linea S10, e viceversa nel senso opposto.
La linea S90 sarà soppressa tra Lugano e Mendrisio in entrambe le direzioni. I viaggiatori potranno utilizzare i collegamenti della linea S10.
Per quanto riguarda la linea RE80, i collegamenti con partenza da Lugano al minuto xx.25 saranno soppressi tra Lugano e Chiasso in entrambe le direzioni. In alternativa, sarà possibile utilizzare la linea S10 in partenza da Lugano al minuto xx.36 verso Chiasso. Da Chiasso verso Locarno, i passeggeri potranno servirsi della S10 in partenza al minuto xx.20 al posto della RE80 prevista al minuto xx.11.
La linea RE80 con capolinea Milano Centrale (partenza al minuto xx.02) circolerà con orario modificato tra Lugano e Mendrisio. In direzione nord non fermerà a Lugano-Paradiso e, a Lugano, non garantirà la coincidenza con i collegamenti a lunga percorrenza InterCity 2 e InterCity 21.