Lavori all'infrastruttura, ecco cosa cambia per i TILO

Le modifiche saranno in vigore nei seguenti periodi: dal 27 al 31 luglio, dal 3 al 7 agosto e, infine, dal 24 al 30 agosto. Nel dettaglio, tra Varese/Malpensa e Bellinzona sarà sospeso il collegamento diretto: i passeggeri in arrivo a Mendrisio con la linea S50 dovranno cambiare treno e proseguire verso nord con la linea S10, e viceversa nel senso opposto.

La linea S90 sarà soppressa tra Lugano e Mendrisio in entrambe le direzioni. I viaggiatori potranno utilizzare i collegamenti della linea S10.