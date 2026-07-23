LEVENTINA
Cupra chiusa, coda al Gottardo e colonna ferma... nel nucleo di Piotta
Altra giornata di traffico parassitario, e di malumori, sulle strade dell'Alto Ticino.
Foto lettore tio.ch
Cupra chiusa, coda al Gottardo e colonna ferma... nel nucleo di Piotta
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Cupra chiusa, coda al Gottardo e colonna ferma... nel nucleo di Piotta
Altra giornata di traffico parassitario, e di malumori, sulle strade dell'Alto Ticino.
Cupra chiusa, coda al Gottardo e colonna ferma... nel nucleo di Piotta
Altra giornata di traffico parassitario, e di malumori, sulle strade dell'Alto Ticino.
Nuova giornata di controesodo e, in Leventina, è un'altra giornata di strade intrattabili.
Con il raccordo della Cupra chiuso e i cantieri, i viaggiatori in cerca di tempi di percorrenza più brevi si sono riversati sulla cantonale. Risultato: un Alto Ticino paralizzato a ridosso del mezzogiorno.
A confermare la coda anche l'infotraffico del TCS.
«Strada ferma, si procede a passo d'uomo da Ambri e oltre», ci scrivono alcuni abitanti proprio di Piotta, «è imbarazzante».
La situazione di questo luglio eccezionalmente rovente sull'asse nord-sud sta generando molti malumori negli abitanti della regione, anche a causa della gestione della corsia preferenziale Cupra.
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