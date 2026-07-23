La Bce lascia i tassi fermi al 2,25%

«L'incertezza è ancora elevata e gli effetti dello shock energetico sull'inflazione non si sono ancora pienamente manifestati», ha comunicato la banca centrale dopo la riunione del Consiglio a Francoforte.

Lo shock dei prezzi del petrolio a seguito della guerra in Iran aveva spinto fortemente verso l'alto l'inflazione negli ultimi mesi. A giugno la pressione sui prezzi si è attenuata, i prezzi al consumo nell'area euro erano superiori del 2,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dopo un'inflazione del 3,2% a maggio. Nella più grande economia europea, la Germania, lo sconto sui carburanti ha attenuato la pressione sui prezzi a giugno, il tasso di inflazione si è ridotto al 2,3%.