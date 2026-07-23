Accoltella una donna e le dà fuoco in un centro commerciale: arrestato un 54enne

Un uomo di 54 anni è stato arrestato intorno alle 12.10. Si tratta di un cittadino tedesco che, secondo gli investigatori, è o era in una relazione con la vittima. Le autorità ritengono che durante l’aggressione l’uomo abbia prima colpito la donna con un coltello e poi le abbia dato fuoco.

Le indagini sulle motivazioni sono ancora in corso e la dinamica precisa resta da chiarire. Gli specialisti della scientifica hanno lavorato all’interno del centro commerciale per raccogliere tracce e analizzare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Alla ricerca del sospetto è stato impiegato anche un elicottero.