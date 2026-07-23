Accoltella una donna e le dà fuoco in un centro commerciale: arrestato un 54enne
La vittima, una 47enne, è rimasta gravemente ferita. Tra i due c'era stata una relazione.
La vittima, una 47enne, è rimasta gravemente ferita. Tra i due c'era stata una relazione.
STOCCARDA - Una donna di 47 anni è stata accoltellata e data alle fiamme questa mattina all’interno di un centro commerciale nel centro di Stoccarda. Secondo la polizia, la vittima è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. Al momento non è chiaro se sia in pericolo di vita.
L’allarme è scattato poco dopo le 10.00, poco dopo l’apertura della struttura situata in Mailänder Platz, nel quartiere Europaviertel, a pochi minuti dalla stazione centrale. L’area è stata evacuata e parzialmente isolata, con l’intervento di numerose pattuglie di polizia e dei pompieri.
Un uomo di 54 anni è stato arrestato intorno alle 12.10. Si tratta di un cittadino tedesco che, secondo gli investigatori, è o era in una relazione con la vittima. Le autorità ritengono che durante l’aggressione l’uomo abbia prima colpito la donna con un coltello e poi le abbia dato fuoco.
Le indagini sulle motivazioni sono ancora in corso e la dinamica precisa resta da chiarire. Gli specialisti della scientifica hanno lavorato all’interno del centro commerciale per raccogliere tracce e analizzare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Alla ricerca del sospetto è stato impiegato anche un elicottero.
Secondo la polizia non vi è mai stato pericolo per la popolazione. Dopo le operazioni di sicurezza, l’attività nel centro commerciale, che ospita circa 200 negozi e si estende su 43.000 metri quadrati, è ripresa.
#Update zum Polizeieinsatz am #Milaneo mit unserem Pressesprecher Timo Brenner. Unsere Kollegen haben einen 54-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Er hatte offenbar eine 47-Jährige mit einem Messer angegriffen und anschließend in Brand gesetzt. #s2307 Eure #Polizei #Stuttgart pic.twitter.com/XcYUqNrKXC— Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) July 23, 2026