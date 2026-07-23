Precipita elicottero militare, un morto

Petr Janacek, portavoce dei servizi di soccorso regionali di Vysocina, ha dichiarato che uno dei passeggeri è stato trovato morto e tre sono stati trasportati in ospedale nella regione, due dei quali con «ferite di media gravità». Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, ha aggiunto. Non sono state immediatamente disponibili informazioni sul quinto soldato.

La base aerea di Namest nad Oslavou si trova a circa 200 chilometri a sud-est di Praga. Il ministro della Difesa Jaromir Zuna ha dichiarato che l'incidente è stato «un'immensa tragedia che ci colpisce profondamente tutti», aggiungendo che è in corso un'inchiesta per determinarne le cause.