Precipita elicottero militare, un morto
Nell'incidente coinvolto un elicottero Venom di recente acquisizione impiegato dall'esercito ceco.
Nell'incidente coinvolto un elicottero Venom di recente acquisizione impiegato dall'esercito ceco.
PRAGA - Una persona è morta e diverse sono rimaste ferite in seguito allo schianto di un elicottero militare nella Repubblica Ceca con cinque soldati a bordo, secondo quanto riferito dall'esercito e dai servizi di emergenza.
«Un elicottero Venom è precipitato nella 22a base elicotteristica di Namest nad Oslavou. A bordo c'erano cinque soldati. I servizi di emergenza sono attualmente sul posto», ha scritto l'esercito su X.
Petr Janacek, portavoce dei servizi di soccorso regionali di Vysocina, ha dichiarato che uno dei passeggeri è stato trovato morto e tre sono stati trasportati in ospedale nella regione, due dei quali con «ferite di media gravità». Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, ha aggiunto. Non sono state immediatamente disponibili informazioni sul quinto soldato.
La base aerea di Namest nad Oslavou si trova a circa 200 chilometri a sud-est di Praga. Il ministro della Difesa Jaromir Zuna ha dichiarato che l'incidente è stato «un'immensa tragedia che ci colpisce profondamente tutti», aggiungendo che è in corso un'inchiesta per determinarne le cause.
Nel 2019, l'esercito ceco ha acquistato dagli Stati Uniti otto elicotteri multiruolo UH-1Y Venom e quattro elicotteri da combattimento AH-1Z Viper, con la consegna degli ultimi due velivoli nel giugno 2024. Fino all'anno scorso, istruttori americani hanno fornito addestramento al personale ceco sui nuovi velivoli.