Il volto della cultura europea sulle nuove banconote: ecco i bozzetti finalisti

I disegni, ispirati ai temi della «cultura europea» e «fiumi e uccelli», sono stati scremati da oltre 1200 proposte. Come ha sottolineato Lagarde all'evento, le banconote in euro «sono più che una forma di pagamento, sono una delle più tangibili espressioni dell'Europa» e «attraverso dei disegni che combinano bellezza e significato, rinforzeremo la nostra identità comune».

Dopo la decisione del consiglio Bce ci saranno attività ulteriori di sviluppo e test delle nuove banconote prima della loro produzione. L'entrata in circolazione avverrà quindi nei prossimi anni.