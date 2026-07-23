Caccia russo si schianta vicino a Mosca, salvo il pilota
Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo in una zona disabitata. Indagini su un possibile guasto tecnico
MOSCA - Un caccia russo si è schiantato nei pressi di Mosca poco dopo il decollo. Il pilota è riuscito a mettersi in salvo utilizzando il seggiolino eiettabile; lo ha comunicato il Ministero della Difesa russo.
«L'aereo è precipitato in una zona disabitata», si legge nel comunicato ufficiale. Secondo i media russi, il velivolo coinvolto sarebbe uno dei moderni Su-57.
Le autorità hanno avviato un'indagine e, in una prima fase, ipotizzano un guasto tecnico come causa dell'incidente. Una versione alternativa è stata avanzata dal blogger militare russo Wladimir Romanow, secondo cui il caccia sarebbe stato abbattuto dalla propria contraerea, senza però fornire prove.
Il Su-57 è un caccia prodotto in serie dal 2019 dal costruttore Suchoi. È progettato per missioni sia di combattimento aereo sia di attacco a obiettivi terrestri ed è stato impiegato da Mosca nella guerra contro l'Ucraina. Di questo modello sono stati realizzati finora solo poche decine di esemplari.