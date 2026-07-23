Caccia russo si schianta vicino a Mosca, salvo il pilota

Le autorità hanno avviato un'indagine e, in una prima fase, ipotizzano un guasto tecnico come causa dell'incidente. Una versione alternativa è stata avanzata dal blogger militare russo Wladimir Romanow, secondo cui il caccia sarebbe stato abbattuto dalla propria contraerea, senza però fornire prove.

Il Su-57 è un caccia prodotto in serie dal 2019 dal costruttore Suchoi. È progettato per missioni sia di combattimento aereo sia di attacco a obiettivi terrestri ed è stato impiegato da Mosca nella guerra contro l'Ucraina. Di questo modello sono stati realizzati finora solo poche decine di esemplari.