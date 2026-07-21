Allarme in Venezuela per una patologia letale

Secondo la federazione, i casi presentano un grave deterioramento delle condizioni generali e un'insufficienza cardiorespiratoria acuta, con un'evoluzione rapida e diversi decessi. Tra le vittime figurerebbero anche tre medici: Jhovanny Silva, Rafael Díaz e Cecilia Chávez.

Sempre secondo la Fmv, a El Tigre, nello Stato di Anzoátegui, sarebbero stati registrati altri tre morti con sintomi simili, mentre a Boca del Pao tre membri della stessa famiglia sarebbero deceduti dopo febbre, difficoltà respiratorie e gravi complicazioni polmonari. La federazione ha chiesto accertamenti urgenti per identificare la causa della patologia e contenere eventuali rischi di diffusione.