Allarme in Venezuela per una patologia letale
Decessi tra la popolazione e il personale sanitario spingono le autorità a valutare nuove strategie di risposta sanitaria.
CARACAS - La Federazione Medica Venezuelana (Fmv) ha lanciato un allarme per la diffusione di una "patologia letale" che, secondo l'organizzazione, avrebbe causato diversi decessi negli Stati di Barinas e Anzoátegui, con un quadro clinico caratterizzato da febbre intensa, complicazioni emorragiche e problemi respiratori.
In un comunicato firmato dal presidente Douglas León Natera e dal segretario generale Rafael Belmonte, la Fmv ha espresso "grande allarme" e chiesto al governo di attivare protocolli di sorveglianza epidemiologica per evitare il rischio di un focolaio più ampio.
Secondo la federazione, i casi presentano un grave deterioramento delle condizioni generali e un'insufficienza cardiorespiratoria acuta, con un'evoluzione rapida e diversi decessi. Tra le vittime figurerebbero anche tre medici: Jhovanny Silva, Rafael Díaz e Cecilia Chávez.
Sempre secondo la Fmv, a El Tigre, nello Stato di Anzoátegui, sarebbero stati registrati altri tre morti con sintomi simili, mentre a Boca del Pao tre membri della stessa famiglia sarebbero deceduti dopo febbre, difficoltà respiratorie e gravi complicazioni polmonari. La federazione ha chiesto accertamenti urgenti per identificare la causa della patologia e contenere eventuali rischi di diffusione.