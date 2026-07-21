Si tuffa nel fiume e scompare fra le acque, 19enne ritrovato morto
Il giovane era stato dato per disperso la scorsa settimana, dopo lunghe ricerche. Il tragico rinvenimento, questa domenica.
INTERLAKEN (BE) - Il nuotatore scomparso da martedì scorso nell’Aare, a Interlaken (BE), è stato trovato morto. Il 19enne cittadino polacco è stato rinvenuto senza vita domenica. Lo ha comunicato la Polizia cantonale di Berna in una nota diffusa oggi (martedì).
Secondo le autorità, il giovane si era tuffato nel fiume dal ponte Beaurivage. Dopo il salto era riemerso brevemente in superficie, per poi scomparire nelle acque.
La segnalazione di scomparsa era arrivata alla Polizia cantonale di Berna poco dopo le 20.50. Era stata immediatamente avviata un’operazione di ricerca, con l’impiego anche di un elicottero, conclusasi senza esito.
Il corpo del ragazzo è stato infine rinvenuto domenica nei pressi della Kanalpromenade da alcuni passanti.
Sono in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. In base agli elementi attuali, l’ipotesi principale resta quella di un incidente.
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