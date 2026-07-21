«Vendiamo un profumo ogni secondo negli aeroporti»

Cliente tipo: pensare al di fuori dei vecchi schemi

Ma chi è il cliente tipo? La risposta è sfumata. «In tutto il mondo ci sono più viaggiatori per vacanza che per affari. Ma per quanto riguarda le spese pro capite, la questione è più complicata. Un tempo si diceva che i passeggeri business spendevano mediamente di più: noi riteniamo questa visione superata», argomenta il manager spagnolo. Contano variabili come il viaggiare da soli o in famiglia, l'orario, la coincidenza. «La varietà del comportamento umano è molto più ampia». Di qui la strategia dell'impresa: «Non pensiamo più in categorie classiche. Non diciamo: questi sono passeggeri cinesi, quindi comprano questo. Oppure: questo è un viaggiatore d'affari, quindi compra quello». Un approccio che ha trasformato Avolta da puro duty-free a fornitore di beni sia tax-free che tax-paid, includendo la ristorazione. «La stessa persona potrebbe volere prima un caffè, poi gli AirPods perché ha perso i suoi e infine un regalo».

L'importanza del pensiero

Proprio la volontà di donare a un familiare o a un amico è spesso il motore principale dell'acquisto. «Il motivo numero uno della spesa è rappresentato dai regali: la gente porta qualcosa ai propri cari. In alcune culture è quasi impensabile tornare da un viaggio senza un regalo». La confezione con la scritta "Londra" è fondamentale: «Trasmette il messaggio: ho pensato a voi quando ero via». Il secondo movente è l'autogratificazione: «Si è stati via due giorni, si torna a casa e ci si dice: "Me lo concedo"».