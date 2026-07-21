In difficoltà nel fiume, perde la vita
Un 60enne giapponese, residente nel cantone, è rimasto vittima di un infortunio avvenuto domenica pomeriggio nelle acque dell'Aar
BERNA - Un infortunio con esiti fatali è avvenuto nel pomeriggio di domenica nelle acque dell'Aar. Lo rende noto oggi la Polizia cantonale bernese in un comunicato, indicando che la vittima era un 60enne, cittadino giapponese, domiciliato nel cantone.
La polizia, si legge, è stata avvisata poco prima delle 13.30 della presenza di due persone in difficoltà. In base alle prime ricostruzioni, i due stavano solcando la superficie dell'acqua sulle rispettive tavole da stand up paddle quando uno dei due si è improvvisamente trovato nei guai. Il secondo ha quindi cercato di soccorrerlo, ritrovandosi in difficoltà a sua volta.
Entrambi sono quindi stati trascinati sotto il pelo dell'acqua dalla corrente. Uno dei due è riuscito a tornare a galla da solo mentre il secondo è stato rinvenuto in corrispondenza del viadotto Felsenau. È stato soccorso dai presenti in attesa dell'ambulanza ma, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto sul posto.
Il Ministero pubblico bernese ha aperto un'inchiesta per chiarire i contorni del tragico incidente.
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