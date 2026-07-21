In difficoltà nel fiume, perde la vita

Entrambi sono quindi stati trascinati sotto il pelo dell'acqua dalla corrente. Uno dei due è riuscito a tornare a galla da solo mentre il secondo è stato rinvenuto in corrispondenza del viadotto Felsenau. È stato soccorso dai presenti in attesa dell'ambulanza ma, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto sul posto.

Il Ministero pubblico bernese ha aperto un'inchiesta per chiarire i contorni del tragico incidente.