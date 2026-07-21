L'uscita dal parcheggio dell'85enne (illesa) non è impeccabile

Le prime segnalazioni indicavano la possibile presenza di fiamme, motivo per cui, oltre al servizio di ambulanza – che ha inviato un paramedico e un medico d’urgenza – sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Basilea Città. In seguito è emerso che dall’auto fuoriusciva soltanto del fumo causato dall’attivazione dell’airbag.

La conducente è riuscita a uscire autonomamente dal veicolo e non ha riportato ferite. Anche altre persone non sono rimaste coinvolte nell’incidente. Il test dell’etilometro ha dato esito negativo, con un tasso alcolemico pari a 0,0 mg/L.