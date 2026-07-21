L'uscita dal parcheggio dell'85enne (illesa) non è impeccabile
L’incidente ha coinvolto solo la conducente, rimasta illesa nonostante il ribaltamento dell’auto.
L’incidente ha coinvolto solo la conducente, rimasta illesa nonostante il ribaltamento dell’auto.
RIEHEN - Un incidente stradale si è verificato martedì 21 luglio, poco dopo le 9:30, a Schöpfgässchen, nel comune di Riehen. Una donna di 85 anni, alla guida di un’auto, ha urtato la barriera all’uscita di un parcheggio sotterraneo, sfiorato un lampione e si è infine fermata lungo la strada.
Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Basilea Città, la conducente avrebbe accelerato per ragioni non ancora chiarite mentre usciva dal parcheggio, finendo contro un lampione. L’impatto ha provocato il ribaltamento del veicolo su un fianco.
Le prime segnalazioni indicavano la possibile presenza di fiamme, motivo per cui, oltre al servizio di ambulanza – che ha inviato un paramedico e un medico d’urgenza – sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Basilea Città. In seguito è emerso che dall’auto fuoriusciva soltanto del fumo causato dall’attivazione dell’airbag.
La conducente è riuscita a uscire autonomamente dal veicolo e non ha riportato ferite. Anche altre persone non sono rimaste coinvolte nell’incidente. Il test dell’etilometro ha dato esito negativo, con un tasso alcolemico pari a 0,0 mg/L.
Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, Schöpfgässchen è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle indagini, con deviazioni predisposte nella zona.