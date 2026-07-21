Albergo in fiamme, è stato un guasto
Chiarita la causa del rogo di domenica, un pompiere è rimasto ferito nelle operazioni di spegnimento
LUCERNA - La polizia cantonale lucernese ha fatto il punto sull'incendio divampato nella serata di domenica 19 luglio nel sottotetto di un hotel nella città di Lucerna.
I pompieri della città di Lucerna sono intervenuti poco prima delle 20 con un ingente dispiegamento di mezzi, trovandosi di fronte a un rogo di grandi proporzioni nel sottotetto dell’edificio. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.
Grazie a un intervento rapido e coordinato, è stato possibile evitare che le fiamme si propagassero agli edifici vicini. Durante le operazioni un pompiere ha riportato lievi ferite a un braccio ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.
Circa 60 persone sono state evacuate e assistite dai soccorritori nel vicino parco Vögeligärtli, nei pressi della Biblioteca centrale. I danni materiali non sono ancora quantificabili. Oltre all’edificio, anche tre veicoli parcheggiati nelle vicinanze sono stati danneggiati dalla caduta di parti della struttura.
Le indagini condotte dagli specialisti della polizia lucernese hanno permesso di chiarire le cause dell’incendio: in base alle tracce rilevate, il rogo è stato provocato da un guasto elettrotecnico a un trasformatore di un impianto di climatizzazione.