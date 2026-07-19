Antonelli è inarrestabile: conquista Spa e allunga nel Mondiale

Poco prima di metà gara è entrata in scena anche la Virtual Safety Car, a causa della presenza di diversi detriti in pista. Proprio durante questo regime la Ferrari ne ha approfittato per richiamare ai box entrambe le monoposto, con Hamilton che ha scontato anche la penalità ricevuta al via. In quel frangente Lando Norris ha ereditato il comando della corsa, ma la sua leadership è durata pochissimo: al 23esimo giro è stato infatti superato da Leclerc.

Il monegasco ha provato a prendere il largo, ma dal 30esimo giro ha iniziato a sentire il fiato sul collo di Antonelli. L'attacco decisivo è arrivato al 34esimo passaggio, quando l'italiano ha piazzato il sorpasso che gli ha restituito la leadership. Negli ultimi dieci giri Antonelli ha gestito con freddezza il ritorno della Ferrari, tagliando il traguardo da vincitore.