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Antonelli è inarrestabile: conquista Spa e allunga nel Mondiale

Dopo la pole, il talento italiano domina anche il Gran Premio del Belgio davanti a Leclerc e Verstappen. Russell si ritira subito, Hamilton paga una penalità.
Antonelli è inarrestabile: conquista Spa e allunga nel Mondiale
Imago
di Adriano De NeriGiornalista
Antonelli è inarrestabile: conquista Spa e allunga nel Mondiale
Dopo la pole, il talento italiano domina anche il Gran Premio del Belgio davanti a Leclerc e Verstappen. Russell si ritira subito, Hamilton paga una penalità.
SPORT: Risultati e classifiche

FRANCORCHAMPS - Weekend da incorniciare per Kimi Antonelli sul circuito di Spa-Francorchamps. Dopo la pole position conquistata ieri, il giovane talento italiano ha completato l'opera dominando un Gran Premio del Belgio spettacolare, intenso e ricco di colpi di scena. Per il leader del Mondiale si tratta della sesta vittoria stagionale, un successo che consolida ulteriormente il suo primato in classifica.

La gara è iniziata subito con il botto, e non solo metaforicamente. Alla prima curva George Russell è finito nella ghiaia dopo un contatto tra la sua Mercedes e la Ferrari di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è stato poi penalizzato di cinque secondi, mentre l'incidente ha imposto l'ingresso immediato della Safety Car.

Alla ripartenza non sono mancati i duelli. Max Verstappen è stato tra i grandi protagonisti delle prime fasi: prima ha superato Charles Leclerc, poi si è lanciato all'inseguimento del leader Antonelli. Molto acceso anche il confronto tra Leclerc e Oscar Piastri, arrivati perfino al contatto all'ottavo giro.

FORMULA 1
Antonelli si prende la pole

Poco prima di metà gara è entrata in scena anche la Virtual Safety Car, a causa della presenza di diversi detriti in pista. Proprio durante questo regime la Ferrari ne ha approfittato per richiamare ai box entrambe le monoposto, con Hamilton che ha scontato anche la penalità ricevuta al via. In quel frangente Lando Norris ha ereditato il comando della corsa, ma la sua leadership è durata pochissimo: al 23esimo giro è stato infatti superato da Leclerc.

Il monegasco ha provato a prendere il largo, ma dal 30esimo giro ha iniziato a sentire il fiato sul collo di Antonelli. L'attacco decisivo è arrivato al 34esimo passaggio, quando l'italiano ha piazzato il sorpasso che gli ha restituito la leadership. Negli ultimi dieci giri Antonelli ha gestito con freddezza il ritorno della Ferrari, tagliando il traguardo da vincitore.

Alle sue spalle hanno chiuso Charles Leclerc, autore di una gara di altissimo livello, e Max Verstappen, ancora una volta protagonista con la Red Bull. Hamilton, Piastri, Hadjar e lo sfortunato Norris completano i primi sette posti.

Antonelli - alla sua sesta vittoria stagionale - compie un ottimo affare anche nella classifica generale, allungando sul secondo posto ora detenuto da Hamilton, che approfitta dell'uscita di scena di Russell per scavalcarlo.


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