Pogacar svegliato alle cinque del mattino: «È stato uno choc»

Secondo il quotidiano francese, anche il grande rivale Jonas Vingegaard sarebbe stato controllato nella notte, attorno alle due. Il danese insegue Pogacar in classifica con un ritardo di 4 minuti e 30 secondi.

Una volta terminato il controllo, però, lo sloveno non è più riuscito a prendere sonno. Così ha deciso di ingannare l'attesa a modo suo: «Mi sono rilassato, ho ascoltato qualche vecchio successo di Eminem e ho bevuto un po' di caffè. Stamattina sono decisamente sovracaffeinato», ha scherzato, senza perdere il sorriso.