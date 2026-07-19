Fine settimana trionfale per Alex Fontana

Nonostante una Porsche meno competitiva in velocità di punta, il ticinese ha fatto valere la propria esperienza nei duelli ravvicinati, risalendo fino alla seconda posizione. Nelle fasi finali, una gestione impeccabile dei doppiaggi gli ha permesso di conquistare la leadership con un sorpasso decisivo, poi trasformato nella terza vittoria stagionale dopo quelle di Portimao e Budapest.

In Gara-2, Fontana ha ottenuto il terzo posto in qualifica grazie a un giro efficace. Al via ha mantenuto la posizione, mettendo pressione sulle Ferrari al comando e riuscendo poi a salire in seconda posizione. Dopo il pit-stop, penalizzato dall’handicap tempo dovuto al successo del sabato, la vettura è scivolata in quarta posizione. Armanni ha però reagito con determinazione, recuperando il podio grazie a un sorpasso nelle fasi finali e chiudendo terzo.