Fine settimana trionfale per Alex Fontana
Il pilota ticinese torna al successo nel quinto appuntamento dell’International GT Open, andato in scena presso il Circuit Paul Ricard.
Il pilota ticinese torna al successo nel quinto appuntamento dell’International GT Open, andato in scena presso il Circuit Paul Ricard.
LE CASTELLET - Alex Fontana torna al successo nel quinto appuntamento dell’International GT Open, disputato al Circuit Paul Ricard. Nel caldo weekend francese, il pilota ticinese ha conquistato la terza vittoria stagionale in Gara-1, risultato che, insieme al terzo posto ottenuto nella corsa di domenica, lo rilancia nella lotta al titolo piloti.
Al volante della Porsche 992 GT3R di ZRS Motorsport, condivisa con il giovane italiano Pietro Armanni, Fontana ha costruito il successo al termine di una gara complessa. In qualifica, Armanni ha chiuso nono assoluto, prima di affrontare uno stint iniziale segnato da una lunga neutralizzazione causata da un incidente che ha coinvolto sei vetture già nel primo giro. Alla ripartenza, il pilota italiano ha mantenuto un buon ritmo, cedendo poi il volante a Fontana.
Nonostante una Porsche meno competitiva in velocità di punta, il ticinese ha fatto valere la propria esperienza nei duelli ravvicinati, risalendo fino alla seconda posizione. Nelle fasi finali, una gestione impeccabile dei doppiaggi gli ha permesso di conquistare la leadership con un sorpasso decisivo, poi trasformato nella terza vittoria stagionale dopo quelle di Portimao e Budapest.
In Gara-2, Fontana ha ottenuto il terzo posto in qualifica grazie a un giro efficace. Al via ha mantenuto la posizione, mettendo pressione sulle Ferrari al comando e riuscendo poi a salire in seconda posizione. Dopo il pit-stop, penalizzato dall’handicap tempo dovuto al successo del sabato, la vettura è scivolata in quarta posizione. Armanni ha però reagito con determinazione, recuperando il podio grazie a un sorpasso nelle fasi finali e chiudendo terzo.
Grazie ai risultati del fine settimana, Fontana sale al terzo posto in classifica generale, a 22 punti dalla vetta. Dopo la pausa estiva, il campionato riprenderà all’Hockenheimring dall’11 al 13 settembre. Nel frattempo, il pilota ticinese tornerà in pista già la prossima settimana al Mugello per la GT4 Italy Series, insieme a Danilo Arfini con i colori di Centri Porsche Ticino.
«Sono davvero contento della nostra prestazione in questo fine settimana», ha dichiarato Alex Fontana. «Ottenere sia la terza vittoria della stagione sia un ulteriore piazzamento sul podio ci riempie d’orgoglio, soprattutto su un circuito in cui una vettura come la Porsche non era la più competitiva. Voglio ringraziare ZRS Motorsport e Pietro per l’ottimo lavoro svolto durante tutto il weekend. Non vedo l’ora di tornare a correre nell’International GT Open dopo la pausa estiva, anche se sarò di nuovo in pista già la prossima settimana al Mugello per la GT4 Italy Series».