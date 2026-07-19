Berset richiama la Fifa: «Denaro e potere» minacciano «l'integrità dello sport»

Questioni irrisolte

Il segretario generale ha osservato che, sebbene i Mondiali «terminino questa sera», le questioni sollevate restano aperte. Oltre al caso definito come «sanzione sospesa sotto pressione», il torneo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada sarebbe stato segnato anche dalla «messa in discussione dell’autorità degli arbitri».

Berset ha inoltre criticato «affermazioni razziste» rivolte ai giocatori, in parte sostenute da esponenti politici. Ha poi messo in guardia contro l’ampliamento delle possibilità di scommessa, che avrebbe «spalancato le porte alle frodi».