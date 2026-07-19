Berset richiama la Fifa: «Denaro e potere» minacciano «l'integrità dello sport»
Poco prima della finale dei Mondiali, l'ex consigliere federale bacchetta l'organismo calcistico e ricorda il caso Balogun: «Se le regole possono essere piegate a piacimento, ogni risultato può essere messo in dubbio»
ZURIGO - A poche ore dalla finale della Coppa del Mondo, il segretario generale del Consiglio d’Europa Alain Berset ha invitato la Fifa a proteggere lo sport dall’influenza politica e finanziaria. In una dichiarazione pubblicata domenica, ha citato in particolare la revoca di un cartellino rosso al giocatore statunitense Folarin Balogun, avvenuta dopo un intervento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump presso il presidente della Fifa Gianni Infantino.
Influenza politica «fino al campo di gioco»
Secondo Berset, la federazione internazionale dovrebbe avviare un «terzo tempo» in vista dei prossimi Mondiali e «lavorare con urgenza per rafforzare l’integrità dello sport», minacciata da «denaro e potere». L’influenza politica, ha aggiunto, si estenderebbe «ormai fino al campo di gioco». «Se le regole possono essere piegate a piacimento, ogni risultato può essere messo in dubbio», ha affermato.
The FIFA World Cup 2026 has raised one question after another.— Alain Berset (@alain_berset) July 19, 2026
The Council of Europe has helped turn past sporting crises into binding rules. It's time to begin the third half and strengthen the integrity of sport.
Read my full statement: https://t.co/UxYKAVFfs8 https://t.co/B3Y5uSH07q
Questioni irrisolte
Il segretario generale ha osservato che, sebbene i Mondiali «terminino questa sera», le questioni sollevate restano aperte. Oltre al caso definito come «sanzione sospesa sotto pressione», il torneo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada sarebbe stato segnato anche dalla «messa in discussione dell’autorità degli arbitri».
Berset ha inoltre criticato «affermazioni razziste» rivolte ai giocatori, in parte sostenute da esponenti politici. Ha poi messo in guardia contro l’ampliamento delle possibilità di scommessa, che avrebbe «spalancato le porte alle frodi».
La finale dei Mondiali è in programma alle 21 ora svizzera al MetLife Stadium, alle porte di New York, con Spagna e Argentina in campo. Il prossimo torneo iridato del 2030 si terrà in Spagna, Portogallo e Marocco.