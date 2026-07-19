Furia Rabiot: «Primo tempo vergognoso, atteggiamento inammissibile»

Il giocatore del Milan ha sottolineato come la delusione per la precedente sconfitta contro la Spagna non non possa giustificare un approccio simile. «C’era un lavoro da portare a termine fino in fondo e non si può trascurare le cose così», ha aggiunto, insistendo sul fatto che «nel primo tempo certi comportamenti erano inammissibili».

Rabiot ha comunque riconosciuto una reazione nella ripresa, dopo un confronto nello spogliatoio: «Ci siamo detti che serviva un po’ di orgoglio ed è andata meglio nel secondo tempo». Ha poi voluto rendere omaggio allo staff tecnico, citando in particolare Guy Stéphan, Franck Raviot e Cyril Moine per il lavoro svolto nel riportare la squadra ai vertici.