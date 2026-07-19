Il maltempo lascia a terra Infantino (e gli fa perdere la "finalina")

Oggi nello stesso impianto è in programma la finale per il titolo mondiale tra Spagna e Argentina. Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sui collegamenti aerei: numerosi voli in direzione di New York sono stati cancellati, mentre sui social diversi tifosi hanno espresso timori per la propria presenza alla partita decisiva.

Le condizioni meteorologiche hanno pure inciso anche sulla preparazione delle squadre. La Spagna ha rinunciato sabato all’allenamento di rifinitura, mentre l’Argentina di Lionel Messi ha iniziato la propria sessione con ritardo.