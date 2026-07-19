Il maltempo lascia a terra Infantino (e gli fa perdere la "finalina")
Il violento temporale scatenatosi su New York ha impedito al presidente della FIFA di volare a Miami.
Il violento temporale scatenatosi su New York ha impedito al presidente della FIFA di volare a Miami.
NEW YORK - Forti temporali e piogge intense a New York hanno mandato all’aria i piani di viaggio del presidente della FIFA Gianni Infantino durante i Mondiali di calcio. «In realtà adesso dovrei essere a Miami per la partita per il terzo posto tra Inghilterra e Francia», ha dichiarato sabato sera in un video su Instagram. «Purtroppo le condizioni meteorologiche qui non ci hanno permesso di volare a Miami».
Infantino si era trattenuto a New York anche per un’apparizione congiunta con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un ricevimento FIFA venerdì. Invece di raggiungere la Florida per assistere al match, vinto dall’Inghilterra per 6-4 contro la Francia, il 56enne ha visitato lo stadio della finale a East Rutherford, nei pressi di New York.
Oggi nello stesso impianto è in programma la finale per il titolo mondiale tra Spagna e Argentina. Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sui collegamenti aerei: numerosi voli in direzione di New York sono stati cancellati, mentre sui social diversi tifosi hanno espresso timori per la propria presenza alla partita decisiva.
Le condizioni meteorologiche hanno pure inciso anche sulla preparazione delle squadre. La Spagna ha rinunciato sabato all’allenamento di rifinitura, mentre l’Argentina di Lionel Messi ha iniziato la propria sessione con ritardo.