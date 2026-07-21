Stadler Rail sotto attacco cibernetico: «Non paghiamo nessun riscatto»

L'aggressione, che è avvenuta a metà luglio, non ha causato alcuna perdita di dati per Stadler Rail. Secondo quanto reso noto dalla ditta i criminali sono riusciti a intercettare informazioni tecniche relative a un fornitore, ma si tratta di dati che non hanno rilevanza per la sicurezza dei treni e non includono dati personali sensibili. Di conseguenza i convogli Stadler in servizio in tutto il mondo non subiscono alcuna conseguenza operativa e la produzione di materiale rotabile prosegue regolarmente.

La notizia non ha provocato scossoni in borsa: sul mercato di Zurigo l'azione Stadler Rail guadagnava in mattinata lo 0,5%, in un mercato orientato generalmente alla stabilità. Dall'inizio di gennaio il titolo ha guadagnato il 6% e positivo è anche l'andamento sull'arco di dodici mesi (+13%), mentre negativa rimane la performance sull'arco di cinque anni (-43%).