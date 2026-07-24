Piloti ubriachi ma pronti al decollo: «Mi aspetto una punizione esemplare»

Essere lucidi e saper valutare i propri limiti - Il comandante sottolinea come il senso di responsabilità sia centrale nella pratica quotidiana. Nella sua carriera ricorda un solo caso in cui un collega ha rinunciato a volare dopo aver bevuto la sera precedente. «Non ha nemmeno avuto bisogno di un test, si è reso conto da solo di non essere in condizioni adeguate. È questo l’atteggiamento minimo richiesto: essere lucidi e saper valutare i propri limiti».