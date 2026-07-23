Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare

Anche il 17enne australiano sta facendo parlare di sé, ma soprattutto per i risultati ottenuti in campo. Attualmente numero 615 del ranking ATP, Cruz è considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis australiano. Di recente ha raggiunto la finale del torneo juniores di Wimbledon, arrendendosi soltanto in tre set a Jordan Lee, un risultato che gli è valso una wild card per le qualificazioni del Washington Open. Sarà la sua prima occasione per provare a entrare in un tabellone principale ATP al di fuori dell'Australia.

Nel torneo statunitense saranno presenti anche altri protagonisti del tennis australiano, come Alex de Minaur, chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025, e Nick Kyrgios, iscritto al doppio insieme allo statunitense Frances Tiafoe. Per Cruz, inoltre, Washington ha un valore speciale: proprio lì suo padre Lleyton conquistò il titolo nel 2004.