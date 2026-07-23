Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare
Myla Rose e Cruz, entrambi 17enni, sono stati avvistati insieme tra Melbourne e Wimbledon. Nessuna conferma di una relazione, ma le indiscrezioni si moltiplicano.
Myla Rose e Cruz, entrambi 17enni, sono stati avvistati insieme tra Melbourne e Wimbledon. Nessuna conferma di una relazione, ma le indiscrezioni si moltiplicano.
LONDRA - C'è una coppia che sta facendo parlare il mondo del tennis. Myla Rose Federer, figlia di Roger e Mirka, e Cruz Hewitt, figlio del già numero uno del mondo Lleyton Hewitt, sono finiti al centro del gossip dopo essere stati avvistati insieme in diverse occasioni, tra Melbourne e Wimbledon. La loro complicità ha inevitabilmente alimentato le indiscrezioni su una possibile relazione sentimentale, anche se al momento non esiste alcuna conferma da parte dei diretti interessati.
Myla Rose, che il 23 luglio festeggia il diciassettesimo compleanno insieme alla sorella gemella Charlene Riva, accompagna spesso la famiglia ai principali appuntamenti del circuito. Negli ultimi mesi, però, la sua presenza al fianco di Cruz Hewitt non è passata inosservata, scatenando la curiosità di tifosi e media.
Anche il 17enne australiano sta facendo parlare di sé, ma soprattutto per i risultati ottenuti in campo. Attualmente numero 615 del ranking ATP, Cruz è considerato uno dei prospetti più interessanti del tennis australiano. Di recente ha raggiunto la finale del torneo juniores di Wimbledon, arrendendosi soltanto in tre set a Jordan Lee, un risultato che gli è valso una wild card per le qualificazioni del Washington Open. Sarà la sua prima occasione per provare a entrare in un tabellone principale ATP al di fuori dell'Australia.
Nel torneo statunitense saranno presenti anche altri protagonisti del tennis australiano, come Alex de Minaur, chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025, e Nick Kyrgios, iscritto al doppio insieme allo statunitense Frances Tiafoe. Per Cruz, inoltre, Washington ha un valore speciale: proprio lì suo padre Lleyton conquistò il titolo nel 2004.
Quello tra le famiglie Federer e Hewitt, del resto, è un rapporto che dura da molti anni. Roger conosce infatti Cruz fin da quando era bambino e, già nel 2015, durante una visita in Australia, aveva palleggiato con lui. Un momento rimasto nella memoria degli appassionati e che, con il senno di poi, sembrava già anticipare il talento del giovane australiano. Oggi, però, a far discutere non è soltanto il suo tennis, ma anche il presunto legame con la figlia del 20 volte campione Slam.