Carapaz vola in trionfo, Schmid è ancora gigantesco e sfiora un'altra impresa

Ai piedi dell’ascesa finale i sei battistrada conservano ancora sei minuti di vantaggio e danno vita a una vera e propria partita a scacchi, tra marcature strette e continui rilanci. Il primo ad accelerare è Carapaz, a circa quattro chilometri dall’arrivo. Schmid e Paret-Peintre riescono però a ricucire, riaccendendo le ambizioni dello svizzero.