Stipendio da 20'000'000, Guardiola si allontana dall'Italia

La sensazione è in ogni caso che il matrimonio non si farà. Terminata la sua avventura a Manchester perché desideroso di passare del tempo in famiglia (e il lavoro da selezionatore gliene lascerebbe), il mister catalano avrebbe infatti fatto richieste economiche che la federazione italiana non può soddisfare. Secondo la stampa della vicina Penisola, il 55enne punterebbe a uno stipendio da 20 milioni di euro all’anno. Minore di quello percepito al City ma, comunque, enorme per le casse dei dirigenti con base a Coverciano, che pur hanno fatto intendere di potersi spingere fino a 10 milioni. Tanto? Poco? Per fare un paragone, Gennaro Gattuso, l’ultimo proprietario della panchina azzurra prima della “reggenza” di Silvio Baldini, incassava 800’000 netti all’anno.

Se un accordo con Guardiola non sarà trovato, allora la FIGC dovrebbe virare su Antonio Conte, tecnico che in nazionale ha già lavorato e che ha il gradimento dei club di Serie A.