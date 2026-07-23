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CONFERENCE LEAGUE

L'Europa chiama: Lugano, si parte - GUARDA LIVE

Il Dukagjini ospite all'AIL Arena per l'andata del secondo turno preliminare.
L'Europa chiama: Lugano, si parte - GUARDA LIVE
TI-Press
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
L'Europa chiama: Lugano, si parte - GUARDA LIVE
Il Dukagjini ospite all'AIL Arena per l'andata del secondo turno preliminare.
Conference League23.07.2026
LIVE1° tempo
Lugano
0 - 0
Dukagjini
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - In campo contro il Dukagjini in un match valevole per l'andata del secondo turno preliminare di Conference League, il Lugano ha iniziato ufficialmente la sua stagione. I bianconeri proveranno a sfruttare la spinta dell'AIL Arena per rendere meno problematico il ritorno, in programma in Kosovo la prossima settimana.

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Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
ail arenaconference leaguedukagjinilugano
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