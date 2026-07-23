CONFERENCE LEAGUE
L'Europa chiama: Lugano, si parte - GUARDA LIVE
Il Dukagjini ospite all'AIL Arena per l'andata del secondo turno preliminare.
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L'Europa chiama: Lugano, si parte - GUARDA LIVE
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L'Europa chiama: Lugano, si parte - GUARDA LIVE
Il Dukagjini ospite all'AIL Arena per l'andata del secondo turno preliminare.
L'Europa chiama: Lugano, si parte - GUARDA LIVE
Il Dukagjini ospite all'AIL Arena per l'andata del secondo turno preliminare.
Conference League23.07.2026
LIVE1° tempo
Lugano
0 - 0
Dukagjini
Qualification Round 2
AllenatoreMattia Croci-Torti
Formazione di partenza
|25
|Uran Bislimi
|16
|David Von Ballmoos
|6
|Antonios Papadopoulos
|17
|Lars Lukas Mai
|27
|Daniel Dos Santos
|8
|Anto Grgic
|91
|Kevin Behrens
|11
|Renato Steffen
|7
|Ezgjan Alioski
|46
|Mattia Zanotti
|21
|Yanis Cimignani
Formazione di partenza
|Stevenson Jeudi
|99
|Mergim Pefqeli
|17
|Dienit Isufi
|47
|Altin Merlaku
|10
|Dren Gashi
|8
|Elton Basriu
|5
|Egzon Lekaj
|1
|Egzon Sinani
|14
|Iljasa Zulfiu
|23
|Vitor Hugo Leite Perusses
|77
|Tun Bardhoku
|44
LUGANO - In campo contro il Dukagjini in un match valevole per l'andata del secondo turno preliminare di Conference League, il Lugano ha iniziato ufficialmente la sua stagione. I bianconeri proveranno a sfruttare la spinta dell'AIL Arena per rendere meno problematico il ritorno, in programma in Kosovo la prossima settimana.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Strasbourg Alsace
|6
|16
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|14
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|3
|Aek Athens
|6
|13
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|4
|Sparta Prague
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|5
|Rayo Vallecano
|6
|13
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|6
|Shakhtar Donetsk
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|Fsv Mainz 05
|6
|13
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|8
|AEK Larnaca
|6
|12
|3
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|FC Lausanne-Sport
|6
|11
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|10
|Crystal Palace
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|11
|Lech Poznan
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|Samsunspor
|6
|10
|3
|1
|2
|10
|6
|4
|13
|Nk Cm Celje
|6
|10
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|14
|Az Alkmaar
|6
|10
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|15
|Fiorentina
|6
|9
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|16
|Hnk Rijeka
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|17
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|18
|AC Omonia Nicosia
|6
|8
|2
|2
|2
|5
|4
|1
|19
|FC Noah
|6
|8
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|20
|Drita
|6
|8
|2
|2
|2
|4
|8
|-4
|21
|KuPS
|6
|7
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|22
|KF Shkendija
|6
|7
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|23
|Zrinjski Mostar
|6
|7
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|24
|Sigma Olomouc
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|25
|Cs Universitatea Craiova
|6
|7
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|26
|Lincoln Red Imps
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|15
|-8
|27
|Dynamo Kiev
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|9
|0
|28
|Legia Warszawa
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|29
|Slovan Bratislava
|6
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|30
|Breidablik Kopavogur
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|31
|Shamrock Rovers
|6
|4
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|32
|BK Hacken
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|33
|Hamrun Spartans
|6
|3
|1
|0
|5
|4
|11
|-7
|34
|Shelbourne FC
|6
|2
|0
|2
|4
|0
|7
|-7
|35
|Aberdeen
|6
|2
|0
|2
|4
|3
|14
|-11
|36
|Rapid Wien
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|14
|-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
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