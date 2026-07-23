Rabbia contro Sinner e Alcaraz, Djokovic scherza (ma non troppo)

Nelle ultime due stagioni, per esempio, il serbo ha incrociato i due rivali in sei occasioni. Ha vinto solo una volta, contro Jannik (che lo ha però “in cambio” estromesso da tre tornei), mentre contro Carlos ha solo pianto.

E proprio dei due, durante il Fanatic Fest di New York, Nole è tornato a parlare. «Vorrei prenderli a calci nel c**o tutti i giorni della settimana - ha ammesso scherzando - Sono le forze dominanti nel tennis, mi ricordano tantissimo me stesso. Quando li vedo mi viene da pensare: “Sto giocando contro me stesso di 10 o 15 anni fa”. Devo ammetterlo che quando questi pensieri mi toccano in campo, quando me li trovo di fronte, mi fa un po’ male. Mi dico: “So come decifrare il codice, so come batterli”. Ma poi viene il dubbio: «Ci riuscirò?». Però è stimolante affrontarli. È un modo per motivarmi, per trovare l’ispirazione a migliorare».