Il cuore si ferma due volte durante l'allenamento: «Pensavano che sarei morta»

Il suo cuore si è fermato due volte. I medici sono riusciti a rianimarla, ma le sue condizioni erano così critiche da rendere necessario un coma farmacologico durato quattro giorni. Le è stato inoltre impiantato un defibrillatore per prevenire nuovi arresti cardiaci. Per qualche momento, nemmeno i medici dell'ospedale di Linz credevano che ce l'avrebbe fatta. «Pensavano che non sarei sopravvissuta, ma si sono sbagliati», ha raccontato la giovane.

Dopo una settimana Katharina ha potuto lasciare il reparto di terapia intensiva. Di quei drammatici istanti conserva soltanto ricordi frammentari. Decisivo, invece, è stato il tempestivo intervento dei soccorritori: due persone, identificate come Heli e Rose, hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, guidate telefonicamente dagli operatori della Croce Rossa.