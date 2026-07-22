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VAR, fuorigioco e nuove regole: la Super League cambia volto

Più trasparenza per le decisioni arbitrali con le immagini sugli schermi giganti, ma arrivano anche il conto alla rovescia per le rimesse, nuove norme per i portieri e modifiche nella gestione degli infortuni.
VAR, fuorigioco e nuove regole: la Super League cambia volto
Philipp Kresnik/freshfocus
Da subito verranno mostrate le immagini VAR...
di 20min.ch | Céline Eicher
VAR, fuorigioco e nuove regole: la Super League cambia volto
Più trasparenza per le decisioni arbitrali con le immagini sugli schermi giganti, ma arrivano anche il conto alla rovescia per le rimesse, nuove norme per i portieri e modifiche nella gestione degli infortuni.
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BERNA - La Super League volta pagina e introduce una serie di novità destinate a cambiare l'esperienza di gioco, sia in campo sia sugli spalti. A partire dalla prossima stagione - si inizia sabato - gli spettatori potranno seguire con maggiore chiarezza le decisioni arbitrali grazie a un utilizzo più trasparente del VAR.

La Swiss Football League ha deciso che, durante le revisioni al monitor, sugli schermi giganti degli stadi saranno trasmesse le stesse immagini visionate dall'arbitro. Inoltre, verrà indicato in tempo reale quale episodio è oggetto di verifica.

Maggiore trasparenza anche per i fuorigioco. Anche quando non sarà necessario un on-field review, il pubblico potrà vedere rapidamente sullo schermo gigante l'immagine con la linea del fuorigioco tracciata. La decisione finale non sarà comunicata tramite gli altoparlanti, ma comparirà comunque sugli schermi dello stadio.

Le novità, però, non riguardano soltanto il VAR. Dopo la sperimentazione ai Mondiali, anche la Super League introduce il conto alla rovescia di cinque secondi per le rimesse laterali: se il tempo verrà superato, il possesso passerà automaticamente agli avversari.

Cambiano anche le regole per portieri e giocatori infortunati. Se un estremo difensore tratterrà il pallone troppo a lungo prima di una rimessa dal fondo, la squadra avversaria beneficerà di un calcio d'angolo. I calciatori che riceveranno cure mediche dovranno invece restare fuori dal campo per almeno un minuto prima di poter rientrare, fatta eccezione per i portieri e per gli infortuni causati da falli particolarmente gravi.

Resta invece esclusa, almeno per il momento, la Hydration Break di tre minuti introdotta durante il Mondiale: la pausa sarà concessa soltanto in presenza di temperature particolarmente elevate.

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