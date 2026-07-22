Guardiola-Italia: tessere di un puzzle che non si incastrano

Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente nuovo direttore tecnico e consigliere della FIGC, stanno tentando di convincere il tecnico catalano a sposare il progetto azzurro. Hanno messo sul tavolo tutte le carte a loro disposizione e sono in attesa di una risposta. Una risposta che, forse, potrebbe cambiare la traiettoria del calcio della vicina Penisola.

«Discutere l’allenatore Guardiola non si può - è intervenuto Arno Rossini - è un vincente, uno che della sua idea di calcio ha saputo fare un modello. Qualcuno ha dei dubbi? Basta che vada a guardare quello che ha vinto, a Barcellona, al Bayern Monaco e poi in dieci anni al City, per avere una risposta. Detto ciò, riconoscendo la grandezza del catalano, non sono sicuro che sia l’uomo giusto per l’Italia».