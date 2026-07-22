Schmid sfiora il bis: Philipsen lo beffa soltanto in volata

Schmid e Philipsen facevano parte di una fuga composta da 26 corridori, nella quale figurava anche lo stesso Pedersen. Il gruppo della maglia gialla, privo di uomini interessati alla vittoria di tappa, ha invece tagliato il traguardo con un ritardo di 8'46". La classifica generale resta quindi immutata, con Tadej Pogačar saldamente al comando e lo svizzero Yannis Voisard sempre decimo.

La tappa, movimentata fin dai primi chilometri da un percorso ricco di saliscendi e da quattro Gran Premi della Montagna nei primi 65 chilometri (tre di quarta categoria e uno di terza), è stata un susseguirsi di attacchi e contrattacchi. Il primo a rompere gli indugi è stato Mathieu van der Poel, mentre in un secondo momento Mads Pedersen sembrava aver trovato la fuga giusta insieme ad altri cinque corridori. L'intesa, però, è mancata e il gruppo inseguitore è riuscito a ricucire il distacco. Da quel momento è nata l'azione decisiva, con Schmid e Philipsen tra i protagonisti. A giocarsi il successo allo sprint sono stati proprio loro due, con il belga che ha avuto la meglio per pochi centimetri, negando allo svizzero una splendida doppietta.