«Sei un'altra persona»

Stando alle stesse fonti, l'appuntamento sarebbe stato organizzato nella massima riservatezza dopo una vacanza a Goiânia insieme all'influencer Virginia Fonseca, che si sarebbe sottoposta a sua volta a un trattamento estetico. Per l'occasione, un medico sarebbe arrivato appositamente da Miami per seguire esclusivamente i due.

La clinica sarebbe stata completamente isolata e al personale sarebbe stato imposto un severo divieto di scattare fotografie o utilizzare i social media. Nonostante le rigide misure di riservatezza, la notizia è comunque trapelata, facendo rapidamente il giro del web.