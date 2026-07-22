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«Sei un'altra persona»

Il nuovo look di Vinicius Junior scatena il web: dopo un presunto intervento estetico, in molti faticano a riconoscerlo.
«Sei un'altra persona»
X/20 Minuten
di 20min.ch | Nils Hänggi
«Sei un'altra persona»
Il nuovo look di Vinicius Junior scatena il web: dopo un presunto intervento estetico, in molti faticano a riconoscerlo.
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CALCIO - «Chi è questa persona?». È la domanda che in queste ore sta rimbalzando sui social, dove le nuove immagini di Vinicius Junior hanno spiazzato i tifosi. Il 26enne brasiliano appare infatti quasi irriconoscibile rispetto al passato.

Secondo i portali brasiliani LeoDias e TMC, l'attaccante si sarebbe sottoposto a un intervento estetico al volto subito dopo i Mondiali. In particolare, avrebbe scelto di rimodellare il mento con un filler per rendere più marcati i lineamenti del viso.

Stando alle stesse fonti, l'appuntamento sarebbe stato organizzato nella massima riservatezza dopo una vacanza a Goiânia insieme all'influencer Virginia Fonseca, che si sarebbe sottoposta a sua volta a un trattamento estetico. Per l'occasione, un medico sarebbe arrivato appositamente da Miami per seguire esclusivamente i due.

La clinica sarebbe stata completamente isolata e al personale sarebbe stato imposto un severo divieto di scattare fotografie o utilizzare i social media. Nonostante le rigide misure di riservatezza, la notizia è comunque trapelata, facendo rapidamente il giro del web.

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. Molti utenti criticano la scelta del giocatore, sostenendo che non ne avesse alcun bisogno, mentre altri ammettono di aver faticato persino a riconoscerlo. Dalle immagini pubblicate, però, Vinicius Junior appare sereno, sicuro di sé e pienamente soddisfatto del suo nuovo look.

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