Arvid Lindblad, il talento che corre oltre ogni ostacolo

Il protagonista è Arvid Lindblad, giovanissimo talento della Racing Bulls di Faenza. A Silverstone ha sorpreso tutti non tanto per la sua velocità, quanto per il casco che ha scelto di indossare. Non un semplice casco, ma un viaggio nella sua vita. Disegnato a mano insieme all’artista Navinder Nangla, è stato realizzato con uno stile che richiama gli schizzi che Arvid faceva quando aveva appena cinque anni. Ogni illustrazione rappresenta una tappa del suo percorso: il primo kart, i sogni di bambino, le vittorie e il traguardo chiamato Formula 1.

Dietro quel disegno, però, si nasconde una storia ancora più profonda.