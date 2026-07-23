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I RACCONTI DELLA F1

Arvid Lindblad, il talento che corre oltre ogni ostacolo

Il giovane pilota Racing Bulls racconta la sua dislessia attraverso un casco speciale e una carriera da record
Arvid Lindblad, il talento che corre oltre ogni ostacolo
Imago
di Michele Alippi
+9
Arvid Lindblad, il talento che corre oltre ogni ostacolo
Il giovane pilota Racing Bulls racconta la sua dislessia attraverso un casco speciale e una carriera da record
SPORT: Risultati e classifiche

FRANCORCHAMPS - Tra un Gran Premio e l’altro non c’è davvero il tempo di riporre la penna. La Formula 1 corre veloce, e con lei anche le storie che meritano di essere raccontate. Dopo Spa-Francorchamps, dove Andrea Kimi Antonelli ha consolidato il suo primato nel Mondiale e nella nostra speciale classifica del “Premio Martello” - ormai osservata con curiosità anche nel paddock - è il momento di volgere lo sguardo oltre il cronometro.

Ne I Racconti della F1 non ci interessano le polemiche da social o le analisi da “professori del lunedì”. Ci piace raccontare l’anima di questo sport. E quella di oggi arriva dritta al cuore.

Il protagonista è Arvid Lindblad, giovanissimo talento della Racing Bulls di Faenza. A Silverstone ha sorpreso tutti non tanto per la sua velocità, quanto per il casco che ha scelto di indossare. Non un semplice casco, ma un viaggio nella sua vita. Disegnato a mano insieme all’artista Navinder Nangla, è stato realizzato con uno stile che richiama gli schizzi che Arvid faceva quando aveva appena cinque anni. Ogni illustrazione rappresenta una tappa del suo percorso: il primo kart, i sogni di bambino, le vittorie e il traguardo chiamato Formula 1.

Dietro quel disegno, però, si nasconde una storia ancora più profonda.

È stato lo stesso Lindblad a raccontare di essere affetto da dislessia, un disturbo specifico dell’apprendimento che rende la lettura più complessa e faticosa. Una condizione che ha influenzato il suo percorso scolastico, spingendolo a privilegiare materie come matematica e chimica, evitando quelle che richiedevano una maggiore attività di lettura e scrittura.

Eppure, quella difficoltà non ha mai rappresentato un limite.

Il suo talento è stato notato prestissimo dal Red Bull Junior Team, che lo ha accolto nel 2021. Da quel momento la sua carriera è decollata a una velocità impressionante. Nato nel 2007, il pilota britannico-svedese ha bruciato ogni tappa: dai kart alle vittorie in Formula 4, dal record di più giovane vincitore della Formula 3 con Prema fino al primato conquistato anche in Formula 2 con Campos Racing. A soli 17 anni ha ottenuto la Superlicenza FIA e, nel 2026, è arrivato il debutto in Formula 1 con la Racing Bulls, unico rookie della griglia.

La sua ascesa ricorda quella di un moderno Speedy Gonzales: rapidissima, apparentemente inarrestabile. Ma la vera lezione che Arvid Lindblad regala agli appassionati va ben oltre le statistiche e i record.

Dimostra che le difficoltà possono trasformarsi in forza, che un ostacolo non definisce una persona e che i sogni non chiedono il permesso alle fragilità. A volte basta un casco, disegnato con gli occhi di un bambino, per ricordarci che la Formula 1 non è fatta soltanto di motori e cronometri. È fatta soprattutto di persone. E alcune delle storie più belle non si leggono nei tempi sul giro, ma tra le righe della vita. Con un pizzico di magone, nel dubbio amletico dell’essere o non essere, il nostro mantra risuona forte verso il prossimo GP, già nel weekend si corre in Ungheria, e allora, piedone sul gas sempre e comunque. Alla prossima.

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