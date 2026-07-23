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«Dovevamo fare meglio e segnare la seconda rete»

Zanotti applaude l'esordio nella nuova AIL Arena ma guarda già al ritorno in Kosovo. Croci-Torti: «Abbiamo creato tanto, ma serve più concretezza».
«Dovevamo fare meglio e segnare la seconda rete»
Ti-Press
di U. M.Inviato esterno
«Dovevamo fare meglio e segnare la seconda rete»
Zanotti applaude l'esordio nella nuova AIL Arena ma guarda già al ritorno in Kosovo. Croci-Torti: «Abbiamo creato tanto, ma serve più concretezza».
Conference League23.07.2026
Lugano
1 - 0
Dukagjini
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Il Lugano ha inaugurato la nuova AIL Arena con una vittoria di misura contro il Dukajini. Un successo per certi versi storico, alla prima nella nuova casa, ma che non permette di affrontare con totale serenità il ritorno tra sette giorni. «Dovevamo essere più lucidi negli ultimi metri», ha ammesso Mattia Zanotti al termine della sfida. «Era la prima partita ufficiale della stagione, è vero, ma avevamo le occasioni per chiuderla. Il secondo gol sarebbe stato fondamentale».

Un’analisi condivisa anche da Mattia Croci-Torti, soddisfatto per il risultato ma meno per la concretezza sotto porta. «Abbiamo creato tantissimo: 24 tiri e un solo gol. Nel secondo tempo siamo un po’ calati, ma atteggiamento e voglia non sono mai mancati. Certo, ci aspettavamo qualcosa in più in fase realizzativa».

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AIL Arena, il battesimo è riuscito

Il tecnico bianconero ha poi puntato il dito contro l’atteggiamento degli avversari. «Hanno abbassato i ritmi e perso molto tempo. L’arbitro ha concesso troppo sotto questo aspetto. Non è una scusa, ma ci sono regole che andrebbero fatte rispettare. Ci sono stati momenti davvero assurdi e questo ha reso difficile trovare continuità».

Croci-Torti invita ora a non abbassare la guardia in vista del ritorno. «Anche se fosse finita 3-0, non sarei stato tranquillo. In Kosovo ci aspetta una gara completamente diversa e sappiamo bene cosa può succedere. Inoltre ci attendono molti impegni ravvicinati, quindi sarà fondamentale ruotare la rosa».

Il tecnico ha poi speso parole importanti per i nuovi arrivati. «Moncada è un giocatore molto offensivo, attacca bene la profondità e con i suoi strappi può fare la differenza. È pronto per darci una mano. Mi è piaciuto anche Kendouci: è un profilo che ci sarà molto utile».

Prima della trasferta europea, però, il Lugano debutterà in campionato ancora davanti al pubblico dell’AIL Arena, contro il Vaduz. «Siamo pronti», ha assicurato Zanotti. «Gli strascichi della scorsa stagione ci hanno fatto male, ma oggi abbiamo una mentalità diversa e lo abbiamo dimostrato sul campo. Personalmente mi sento molto più sereno e libero rispetto a un anno fa».

Infine, inevitabile un pensiero alla nuova casa del Lugano. «Non potevamo sbagliare questa partita», ha confessato Croci-Torti. «I ragazzi sentivano il peso dell’evento e anch’io ero piuttosto nervoso all’inizio. Ora dobbiamo imparare a conoscere meglio il campo e a sfruttarlo sempre di più».

Lo stesso entusiasmo emerge anche dalle parole di Zanotti. «Giocare qui è stato magnifico. Con tutto il rispetto per Cornaredo, è tutta un’altra cosa. È uno stadio splendido, una vera chicca, e sentire quasi 6'000 persone spingerti dal primo all’ultimo minuto è qualcosa di speciale. L’unico rammarico è non aver regalato ai nostri tifosi il secondo gol».

Sul mercato, infine, Croci-Torti conferma che qualcosa si muove. «Stiamo cercando delle alternative. Gli obiettivi della società sono chiari: arriveranno giocatori che potranno aiutarci a crescere. Ma non dobbiamo vivere questa situazione con paura o ansia: chi c’è sta già facendo un ottimo lavoro».

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Strasbourg Alsace6165101156
2Rakow Czestochowa614420927
3Aek Athens6134111477
4Sparta Prague6134111037
5Rayo Vallecano6134111376
6Shakhtar Donetsk6134111055
7Fsv Mainz 05613411734
8AEK Larnaca612330716
9FC Lausanne-Sport611321633
10Crystal Palace6103121165
11Lech Poznan6103121284
12Samsunspor6103121064
13Nk Cm Celje610312871
14Az Alkmaar610312770
15Fiorentina69303853
16Hnk Rijeka69231523
17Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge69231541
18AC Omonia Nicosia68222541
19FC Noah6822267-1
20Drita6822248-4
21KuPS67141651
22KF Shkendija6721345-1
23Zrinjski Mostar67213810-2
24Sigma Olomouc6721379-2
25Cs Universitatea Craiova6721368-2
26Lincoln Red Imps67213715-8
27Dynamo Kiev66204990
28Legia Warszawa66204880
29Slovan Bratislava6620459-4
30Breidablik Kopavogur65123611-5
31Shamrock Rovers64114713-6
32BK Hacken6303358-3
33Hamrun Spartans63105411-7
34Shelbourne FC6202407-7
35Aberdeen62024314-11
36Rapid Wien61015314-11
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
ail arenaconference leaguecroci-tortidukagjiniluganozanotti
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