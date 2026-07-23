«Dovevamo fare meglio e segnare la seconda rete»

Il tecnico bianconero ha poi puntato il dito contro l’atteggiamento degli avversari. «Hanno abbassato i ritmi e perso molto tempo. L’arbitro ha concesso troppo sotto questo aspetto. Non è una scusa, ma ci sono regole che andrebbero fatte rispettare. Ci sono stati momenti davvero assurdi e questo ha reso difficile trovare continuità».

Croci-Torti invita ora a non abbassare la guardia in vista del ritorno. «Anche se fosse finita 3-0, non sarei stato tranquillo. In Kosovo ci aspetta una gara completamente diversa e sappiamo bene cosa può succedere. Inoltre ci attendono molti impegni ravvicinati, quindi sarà fondamentale ruotare la rosa».