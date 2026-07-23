«Dovevamo fare meglio e segnare la seconda rete»
Zanotti applaude l'esordio nella nuova AIL Arena ma guarda già al ritorno in Kosovo. Croci-Torti: «Abbiamo creato tanto, ma serve più concretezza».
|25
|Uran Bislimi
|16
|David Von Ballmoos
|6
|Antonios Papadopoulos
|17
|Lars Lukas Mai
|27
|Daniel Dos Santos
|8
|Anto Grgic
|91
|Kevin Behrens
|11
|Renato Steffen
|7
|Ezgjan Alioski
|46
|Mattia Zanotti
|21
|Yanis Cimignani
|Stevenson Jeudi
|99
|Mergim Pefqeli
|17
|Dienit Isufi
|47
|Altin Merlaku
|10
|Dren Gashi
|8
|Elton Basriu
|5
|Egzon Lekaj
|1
|Egzon Sinani
|14
|Iljasa Zulfiu
|23
|Vitor Hugo Leite Perusses
|77
|Tun Bardhoku
|44
LUGANO - Il Lugano ha inaugurato la nuova AIL Arena con una vittoria di misura contro il Dukajini. Un successo per certi versi storico, alla prima nella nuova casa, ma che non permette di affrontare con totale serenità il ritorno tra sette giorni. «Dovevamo essere più lucidi negli ultimi metri», ha ammesso Mattia Zanotti al termine della sfida. «Era la prima partita ufficiale della stagione, è vero, ma avevamo le occasioni per chiuderla. Il secondo gol sarebbe stato fondamentale».
Un’analisi condivisa anche da Mattia Croci-Torti, soddisfatto per il risultato ma meno per la concretezza sotto porta. «Abbiamo creato tantissimo: 24 tiri e un solo gol. Nel secondo tempo siamo un po’ calati, ma atteggiamento e voglia non sono mai mancati. Certo, ci aspettavamo qualcosa in più in fase realizzativa».
Il tecnico bianconero ha poi puntato il dito contro l’atteggiamento degli avversari. «Hanno abbassato i ritmi e perso molto tempo. L’arbitro ha concesso troppo sotto questo aspetto. Non è una scusa, ma ci sono regole che andrebbero fatte rispettare. Ci sono stati momenti davvero assurdi e questo ha reso difficile trovare continuità».
Croci-Torti invita ora a non abbassare la guardia in vista del ritorno. «Anche se fosse finita 3-0, non sarei stato tranquillo. In Kosovo ci aspetta una gara completamente diversa e sappiamo bene cosa può succedere. Inoltre ci attendono molti impegni ravvicinati, quindi sarà fondamentale ruotare la rosa».
Il tecnico ha poi speso parole importanti per i nuovi arrivati. «Moncada è un giocatore molto offensivo, attacca bene la profondità e con i suoi strappi può fare la differenza. È pronto per darci una mano. Mi è piaciuto anche Kendouci: è un profilo che ci sarà molto utile».
Prima della trasferta europea, però, il Lugano debutterà in campionato ancora davanti al pubblico dell’AIL Arena, contro il Vaduz. «Siamo pronti», ha assicurato Zanotti. «Gli strascichi della scorsa stagione ci hanno fatto male, ma oggi abbiamo una mentalità diversa e lo abbiamo dimostrato sul campo. Personalmente mi sento molto più sereno e libero rispetto a un anno fa».
Infine, inevitabile un pensiero alla nuova casa del Lugano. «Non potevamo sbagliare questa partita», ha confessato Croci-Torti. «I ragazzi sentivano il peso dell’evento e anch’io ero piuttosto nervoso all’inizio. Ora dobbiamo imparare a conoscere meglio il campo e a sfruttarlo sempre di più».
Lo stesso entusiasmo emerge anche dalle parole di Zanotti. «Giocare qui è stato magnifico. Con tutto il rispetto per Cornaredo, è tutta un’altra cosa. È uno stadio splendido, una vera chicca, e sentire quasi 6'000 persone spingerti dal primo all’ultimo minuto è qualcosa di speciale. L’unico rammarico è non aver regalato ai nostri tifosi il secondo gol».
Sul mercato, infine, Croci-Torti conferma che qualcosa si muove. «Stiamo cercando delle alternative. Gli obiettivi della società sono chiari: arriveranno giocatori che potranno aiutarci a crescere. Ma non dobbiamo vivere questa situazione con paura o ansia: chi c’è sta già facendo un ottimo lavoro».
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Strasbourg Alsace
|6
|16
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|2
|Rakow Czestochowa
|6
|14
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|3
|Aek Athens
|6
|13
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|4
|Sparta Prague
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|5
|Rayo Vallecano
|6
|13
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|6
|Shakhtar Donetsk
|6
|13
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|7
|Fsv Mainz 05
|6
|13
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|8
|AEK Larnaca
|6
|12
|3
|3
|0
|7
|1
|6
|9
|FC Lausanne-Sport
|6
|11
|3
|2
|1
|6
|3
|3
|10
|Crystal Palace
|6
|10
|3
|1
|2
|11
|6
|5
|11
|Lech Poznan
|6
|10
|3
|1
|2
|12
|8
|4
|12
|Samsunspor
|6
|10
|3
|1
|2
|10
|6
|4
|13
|Nk Cm Celje
|6
|10
|3
|1
|2
|8
|7
|1
|14
|Az Alkmaar
|6
|10
|3
|1
|2
|7
|7
|0
|15
|Fiorentina
|6
|9
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|16
|Hnk Rijeka
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|17
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|6
|9
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|18
|AC Omonia Nicosia
|6
|8
|2
|2
|2
|5
|4
|1
|19
|FC Noah
|6
|8
|2
|2
|2
|6
|7
|-1
|20
|Drita
|6
|8
|2
|2
|2
|4
|8
|-4
|21
|KuPS
|6
|7
|1
|4
|1
|6
|5
|1
|22
|KF Shkendija
|6
|7
|2
|1
|3
|4
|5
|-1
|23
|Zrinjski Mostar
|6
|7
|2
|1
|3
|8
|10
|-2
|24
|Sigma Olomouc
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|9
|-2
|25
|Cs Universitatea Craiova
|6
|7
|2
|1
|3
|6
|8
|-2
|26
|Lincoln Red Imps
|6
|7
|2
|1
|3
|7
|15
|-8
|27
|Dynamo Kiev
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|9
|0
|28
|Legia Warszawa
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|8
|0
|29
|Slovan Bratislava
|6
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|-4
|30
|Breidablik Kopavogur
|6
|5
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|31
|Shamrock Rovers
|6
|4
|1
|1
|4
|7
|13
|-6
|32
|BK Hacken
|6
|3
|0
|3
|3
|5
|8
|-3
|33
|Hamrun Spartans
|6
|3
|1
|0
|5
|4
|11
|-7
|34
|Shelbourne FC
|6
|2
|0
|2
|4
|0
|7
|-7
|35
|Aberdeen
|6
|2
|0
|2
|4
|3
|14
|-11
|36
|Rapid Wien
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|14
|-11