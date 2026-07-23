AIL Arena, il battesimo è da tre punti
Il capitano firma il primo gol nel nuovo stadio e regala ai bianconeri un prezioso 1-0 contro il Dukagjini nell'andata del secondo turno di qualificazione alla Conference League.
Il San Gallo compie l'impresa, sconfiggendo per 2-1 il Benfica. Pari in trasferta per il Sion.
Il capitano firma il primo gol nel nuovo stadio e regala ai bianconeri un prezioso 1-0 contro il Dukagjini nell'andata del secondo turno di qualificazione alla Conference League.
Il San Gallo compie l'impresa, sconfiggendo per 2-1 il Benfica. Pari in trasferta per il Sion.
|25
|Uran Bislimi
|16
|David Von Ballmoos
|6
|Antonios Papadopoulos
|17
|Lars Lukas Mai
|27
|Daniel Dos Santos
|8
|Anto Grgic
|91
|Kevin Behrens
|11
|Renato Steffen
|7
|Ezgjan Alioski
|46
|Mattia Zanotti
|21
|Yanis Cimignani
|Stevenson Jeudi
|99
|Mergim Pefqeli
|17
|Dienit Isufi
|47
|Altin Merlaku
|10
|Dren Gashi
|8
|Elton Basriu
|5
|Egzon Lekaj
|1
|Egzon Sinani
|14
|Iljasa Zulfiu
|23
|Vitor Hugo Leite Perusses
|77
|Tun Bardhoku
|44
|7
|Christian Witzig
|28
|Hugo Vandermersch
|1
|Lawrence Ati Zigi
|64
|Mihailo Pjanovic
|14
|Aliou Balde
|11
|Carlo Boukhalfa
|4
|Jozo Stanic
|36
|Chima Okoroji
|10
|Lukas Daschner
|16
|Lukas Goertler
|26
|Tom Gaal
|Clement Lenglet
|2
|Rafael Alexandre Fernandes Ferreira Silva
|27
|Alexander Bah
|6
|Manu Silva
|16
|Antonio Silva
|4
|Georgiy Sudakov
|10
|Samuel Dahl
|26
|Vangelis Pavlidis
|14
|Anatoliy Trubin
|1
|66' Miguel Figueiredo
|73
|66' Jakub Kaminski
|13
|Amar Dedic
|17
|66' Enzo Barrenechea
|5
|Samuel Soares
|24
|Anisio Cabral
|72
|Franjo Ivanovic
|9
|Daniel Banjaqui
|58
|Joao Rego
|84
|Jose Neto
|62
|66' Tiago Gouveia
|47
|Goncalo Moreira
|77
|Tomas Araujo
|44
|Rui Silva
|94
LUGANO - Alla prima nella nuova AIL Arena, il Lugano si regala una serata da ricordare. Davanti a quasi 6'000 tifosi entusiasti, i bianconeri superano 1-0 il Dukagjini nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League, iniziando nel migliore dei modi la loro avventura nella nuova casa.
Mister Croci-Torti riparte dalle certezze della scorsa stagione, schierando un undici titolare senza nuovi acquisti. Spinto dall'entusiasmo del nuovo stadio, il Lugano prende subito in mano la partita, costringendo gli avversari nella propria metà campo. La pressione è costante e, nei primi quindici minuti, l'occasione più nitida nasce da Dos Santos: il suo cross pesca Behrens, che però di testa non trova la porta e finisce per ostacolare Steffen, meglio posizionato. Il Dukagjini, invece, fatica a rendersi pericoloso e si affida a lunghi lanci puntualmente neutralizzati dalla difesa ticinese.
Il predominio del Lugano continua, ma la folta linea difensiva kosovara concede pochissimi spazi. A complicare la situazione degli ospiti è anche il portiere Lekaj, protagonista di alcune uscite incerte. Proprio da una sua indecisione nasce un gol poi annullato per fuorigioco, che spegne l'entusiasmo dell'AIL Arena. Il vantaggio è però solo rimandato: al 31' Alioski pennella un perfetto cross per Steffen, che con il destro firma l'1-0. Una rete semplice ma storica, la prima del Lugano nella nuova AIL Arena. I bianconeri continuano a spingere fino all'intervallo senza trovare il raddoppio. L'unico brivido arriva su calcio d'angolo, ma gli attaccanti del Dukagjini non inquadrano la porta di von Ballmoos. Il dominio dei ticinesi è evidente, anche se il vantaggio resta minimo.
La ripresa si apre con lo stesso copione: il Lugano attacca, il Dukagjini si difende. Steffen sfiora subito il raddoppio con un tiro a giro alto di poco, mentre un'altra uscita a vuoto di Lekaj regala a Behrens un'ottima occasione che il tedesco - questa sera per nulla in palla - non riesce a sfruttare. Poco dopo è ancora Steffen ad avere sul piede il 2-0: salta il portiere, ma la conclusione è troppo debole e un difensore salva sulla linea.
Con il passare dei minuti, però, il Dukagjini prende coraggio e sfiora il pareggio con Stevenson, il cui tiro esce di poco. Il Lugano perde brillantezza, aumentano gli errori tecnici e il ritmo cala. Croci-Torti prova allora a cambiare volto alla squadra inserendo il giovane Moncada, subito protagonista: al 75' si avventa su una respinta del portiere e colpisce in pieno la traversa. L'honduregno porta nuova energia ai bianconeri, che tornano ad alzare il baricentro e a rendersi pericolosi con Bislimi e Cimignani. Il risultato però non cambia più grazie anche a un miracolo di von Ballmoos: finisce 1-0, un successo prezioso ma che non mette al riparo i ticinesi in vista del ritorno in Kosovo.
LUGANO - DUKAGJINI 1-0 (1-0)
Reti: 31' Steffen 1-0.
LUGANO - Von Ballmoos; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Alioski (68' Moncada); Grgic, Bislimi; Dos Santos (80' Kendouci), Steffen, Cimignani (89' Pihlström); Behrens (80' Bichsel).
DUKAGJINI - Lekaj; Victor Hugo, Sinani, Basri, Bardhoku; Zulfiu (46' Elezaj), Isufi, Gashi (80' Rexhaj), Merlaku (68' Maliqi); Pefqeli, Stevenson (89' Bytyqi).
Ammoniti: 21' Zanotti, 49' Basri, 79' Elezaj. Espulso: 87' Rexhaj
Le altre svizzere impegnate in Europa
Serata positiva anche per le altre rappresentanti elvetiche. In Europa League il San Gallo ha firmato l'impresa battendo 2-1 il Benfica. Dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Baldé (37') e Rafa Silva (44'), i biancoverdi si sono regalati una vittoria di prestigio grazie all'incornata di Gaal, sugli sviluppi di una punizione di Daschner.
In Conference League, invece, il Sion ha pareggiato 1-1 contro il BATE Borisov sul campo neutro di Sumgayit, in Azerbaigian. I bielorussi erano passati in vantaggio al 16' con Varaksa, ma i vallesani hanno ristabilito l'equilibrio al 42' grazie a Boteli. La qualificazione si deciderà dunque nella gara di ritorno in Vallese.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lyon
|8
|21
|7
|0
|1
|18
|5
|13
|2
|Aston Villa
|8
|21
|7
|0
|1
|14
|6
|8
|3
|FC Midtjylland
|8
|19
|6
|1
|1
|18
|8
|10
|4
|Korea Republic
|8
|17
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|5
|FC Porto
|8
|17
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|6
|Braga
|8
|17
|5
|2
|1
|11
|5
|6
|7
|SC Freiburg
|8
|17
|5
|2
|1
|10
|4
|6
|8
|Roma
|8
|16
|5
|1
|2
|13
|6
|7
|9
|Genk
|8
|16
|5
|1
|2
|11
|7
|4
|10
|Bologna
|8
|15
|4
|3
|1
|14
|7
|7
|11
|Vfb Stuttgart
|8
|15
|5
|0
|3
|15
|9
|6
|12
|Ferencvarosi Budapest
|8
|15
|4
|3
|1
|12
|11
|1
|13
|Nottingham Forest
|8
|14
|4
|2
|2
|15
|7
|8
|14
|FC Viktoria Plzen
|8
|14
|3
|5
|0
|8
|3
|5
|15
|FK Crvena Zvezda
|8
|14
|4
|2
|2
|7
|6
|1
|16
|Celta Vigo
|8
|13
|4
|1
|3
|15
|11
|4
|17
|Club Brugge-paok Thessaloniki Fc
|8
|12
|3
|3
|2
|17
|14
|3
|18
|Lille
|8
|12
|4
|0
|4
|12
|9
|3
|19
|Fenerbahce Istanbul
|8
|12
|3
|3
|2
|10
|7
|3
|20
|Panathinaikos Athens
|8
|12
|3
|3
|2
|11
|9
|2
|21
|Celtic
|8
|11
|3
|2
|3
|13
|15
|-2
|22
|Ludogorets Razgrad
|8
|10
|3
|1
|4
|12
|15
|-3
|23
|Dinamo Zagreb
|8
|10
|3
|1
|4
|12
|16
|-4
|24
|Brann
|8
|9
|2
|3
|3
|9
|11
|-2
|25
|Young Boys
|8
|9
|3
|0
|5
|10
|16
|-6
|26
|Sturm Graz
|8
|7
|2
|1
|5
|5
|11
|-6
|27
|FC FCSB
|8
|7
|2
|1
|5
|9
|16
|-7
|28
|Go Ahead Eagles
|8
|7
|2
|1
|5
|6
|14
|-8
|29
|Feyenoord Rotterdam
|8
|6
|2
|0
|6
|11
|15
|-4
|30
|Basilea
|8
|6
|2
|0
|6
|9
|13
|-4
|31
|FC Salzburg
|8
|6
|2
|0
|6
|10
|15
|-5
|32
|Glasgow Rangers
|8
|4
|1
|1
|6
|5
|14
|-9
|33
|Nice
|8
|3
|1
|0
|7
|7
|15
|-8
|34
|FC Utrecht
|8
|1
|0
|1
|7
|5
|15
|-10
|35
|Malmo Ff
|8
|1
|0
|1
|7
|4
|15
|-11
|36
|Maccabi Tel Aviv
|8
|1
|0
|1
|7
|2
|22
|-20