AIL Arena, il battesimo è da tre punti

Il predominio del Lugano continua, ma la folta linea difensiva kosovara concede pochissimi spazi. A complicare la situazione degli ospiti è anche il portiere Lekaj, protagonista di alcune uscite incerte. Proprio da una sua indecisione nasce un gol poi annullato per fuorigioco, che spegne l'entusiasmo dell'AIL Arena. Il vantaggio è però solo rimandato: al 31' Alioski pennella un perfetto cross per Steffen, che con il destro firma l'1-0. Una rete semplice ma storica, la prima del Lugano nella nuova AIL Arena. I bianconeri continuano a spingere fino all'intervallo senza trovare il raddoppio. L'unico brivido arriva su calcio d'angolo, ma gli attaccanti del Dukagjini non inquadrano la porta di von Ballmoos. Il dominio dei ticinesi è evidente, anche se il vantaggio resta minimo.

La ripresa si apre con lo stesso copione: il Lugano attacca, il Dukagjini si difende. Steffen sfiora subito il raddoppio con un tiro a giro alto di poco, mentre un'altra uscita a vuoto di Lekaj regala a Behrens un'ottima occasione che il tedesco - questa sera per nulla in palla - non riesce a sfruttare. Poco dopo è ancora Steffen ad avere sul piede il 2-0: salta il portiere, ma la conclusione è troppo debole e un difensore salva sulla linea.