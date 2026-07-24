Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito
La scena si è complicata quando la conducente in stato di ebbrezza ha travolto il veicolo della polizia impegnata nel soccorso.
La scena si è complicata quando la conducente in stato di ebbrezza ha travolto il veicolo della polizia impegnata nel soccorso.
WOHLENSCHWIL - Poteva finire molto peggio, ma si è concluso solo con alcuni danni materiali e una buona dose di amarezza l'incidente avvenuto nella scorsa notte sulla Birrfeldstrasse, nei pressi di Wohlenschwil (canton Argovia).
Poco dopo le tre del mattino, una pattuglia della polizia municipale di Baden era impegnata in un intervento un po' anomalo: soccorrere un gatto ferito, investito poco prima da un’auto. Gli agenti, tra lampeggianti accesi e attenzione rivolta sia all’animale sia al conducente coinvolto, avevano posizionato il veicolo di servizio a bordo strada.
E fin qui niente di strano. Se non fosse che, nel frattempo, dalla stessa strada è giunta un’altra automobile che ha urtato la portiera laterale del veicolo di polizia, rimasta leggermente aperta. Il risultato: danni ingenti sia all’auto di servizio sia al veicolo in transito.
A rendere la scena ancora più surreale è stato l’esito dei controlli: la conducente, una donna di 41 anni, è risultata in stato di ebbrezza. Per lei sono scattati il ritiro immediato della patente e la segnalazione al Ministero pubblico.