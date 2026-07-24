Ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito

E fin qui niente di strano. Se non fosse che, nel frattempo, dalla stessa strada è giunta un’altra automobile che ha urtato la portiera laterale del veicolo di polizia, rimasta leggermente aperta. Il risultato: danni ingenti sia all’auto di servizio sia al veicolo in transito.

A rendere la scena ancora più surreale è stato l’esito dei controlli: la conducente, una donna di 41 anni, è risultata in stato di ebbrezza. Per lei sono scattati il ritiro immediato della patente e la segnalazione al Ministero pubblico.