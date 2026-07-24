«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»

Attraverso le crisi

Ha abitato a Roma, ma anche oltre Oceano. Eppure ha scelto di tornare a vivere in Ticino. In una località tranquilla del Luganese. «Non fanno per me le grandi città. Roma ad esempio è bellissima. Ma impegnativa. Ho bisogno del verde. Qui è il mio campo base adesso. Se mi chiamano per un casting, vado. Ma poi torno».

Chiara abita in una casa vecchia, semplice, spartana. «Sono una persona che si accontenta di poco. Ho amato la vita in Costa Rica per il modo di vivere lento. L'ho fatto mio. Mi capita comunque di vivere delle crisi. Le attraverso. Voglio fare più cose in ambiti apparentemente incompatibili tra di loro. E quindi è un po' come se inseguissi costantemente una certa instabilità. Per fortuna che c'è la natura: è un po' come una specie di psicologa. Camminare a piedi nudi nel verde, ad esempio, per me è una specie di medicina».