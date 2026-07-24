«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»

A quel punto ha deciso di contattare sia Booking.com sia Lastminute.com. Dal primo portale sarebbe stato immediatamente reindirizzato a Lastminute, in quanto gestore del pacchetto. Quest'ultima, inizialmente, avrebbe rassicurato il cliente promettendo di trovare una soluzione alternativa. Una promessa che, secondo il suo racconto, non si è però mai concretizzata.