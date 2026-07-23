Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare

Stamattina un potenziale ladro si è ritrovato di fronte agli agenti di polizia. Sono state prese le sue generalità. Sono stati registrati i suoi dati. Ma poi l'uomo è stato rilasciato. Suscitando lo sgomento dei presenti. «Non ci posso credere – sostiene un signore della zona –. Ce l'avevano di fronte e l'hanno lasciato andare. Pare che per trattenerlo servisse una denuncia. Denuncia che, essendo appena capitato il fatto, non era ancora stata inoltrata. Tutta la regione è preoccupata e questa prassi mi ha lasciato basito».

L'intervento

«In relazione all'intervento avvenuto oggi a Sementina – sottolinea un portavoce del Servizio comunicazione, media e prevenzione della Polizia cantonale – sul posto sono giunti agenti della Polizia cantonale e della Polizia di Bellinzona. In quest’ambito si è proceduto al controllo e all'identificazione della persona segnalata».