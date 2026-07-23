Torna TEDxBellinzona

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Alla quarta edizione, è in programma per il prossimo 12 settembre. Al centro del dibattito ci sarà la tematica del viaggio.
Alla quarta edizione, è in programma per il prossimo 12 settembre. Al centro del dibattito ci sarà la tematica del viaggio.
BELLINZONA - Sarà il tema del Viaggio al centro della quarta edizione di TEDxBellinzona. Sul suo significato il pubblico è invitato a interrogarsi, non solo come spostamento geografico, ma anche come percorso personale, culturale e scientifico.
La partenza è fissata per sabato 12 settembre 2026, nell’emblematica cornice della Cattedrale delle Officine.
I protagonisti di questa edizione che accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta di ricerche scientifiche, intelligenza artificiale, sport e tanto altro ancora sono:
• Roberto Balzaretti, ambasciatore svizzero,
• Gea Cereghetti, biochimica e biologa cellulare,
• Vera Giampietro, apneista professionista,
• Bruno Giussani, giornalista e ex direttore europeo delle conferenze TED,
• Alessandro Mele, presidente della Fondazione Cometa Svizzera,
• Annalisa Manera, professoressa di sistemi nucleari e flussi multifase presso l’ETH.
La serata sarà moderata dalla giornalista e presentatrice Caroline Roth. Il programma sarà inoltre arricchito da un intermezzo artistico a cura dell’artista performativo Andrea Arena e da un’intervista al CEO di UBS, Sergio Ermotti, condotta della presentatrice televisiva Christa Rigozzi.
TEDxBellinzona invita il pubblico a intraprendere un viaggio fatto di idee e storie capaci di lasciare un segno ben oltre la durata di una serata.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito ufficiale di TEDxBellinzona: www.tedxbellinzona.ch