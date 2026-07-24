Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo

Il sindacato Ocst chiede trasparenza e garanzie: lavoratori, creditori e opinione pubblica devono ottenere risposte chiare. La priorità, sottolinea il sindacalista OCST Luca Robertini, è la tutela dei dipendenti: «Non sarebbe accettabile che i costi di una crisi fossero scaricati sui lavoratori, sui fornitori e sul territorio, mentre altri soggetti si sottraessero alle proprie responsabilità. I lavoratori hanno diritto alla tutela dei loro crediti, dei loro diritti e, soprattutto, alla verità».