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BERNA

Auto contro un albero, sette persone ferite

I coinvolti sono stati trasportati in ospedale con quattro ambulanze e un elicottero della Air Glacier
Auto contro un albero, sette persone ferite
POLIZIA CANTONALE BERNA
Fonte Polizia cantonale Berna
elaborata da Redazione
Auto contro un albero, sette persone ferite
I coinvolti sono stati trasportati in ospedale con quattro ambulanze e un elicottero della Air Glacier

BRIENZ - Sette persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto giovedì sera a Brienz (BE). Tutti gli occupanti del veicolo sono stati trasportati in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato giovedì 23 luglio poco dopo le 19, quando alla Polizia cantonale di Berna è stata segnalata una collisione nei pressi della fermata dell’autobus Brienzberg. Secondo le informazioni attuali, un’auto stava percorrendo la strada da Brienz in direzione Axalp quando, per cause non ancora chiarite, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi frontalmente contro un albero. A bordo si trovavano sette persone.

Dopo l’impatto, alcuni presenti sono intervenuti per soccorrere i passeggeri, aiutandoli a uscire dal veicolo. Tutti e sette gli occupanti sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale con quattro ambulanze e un elicottero della Air Glacier.

Il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. La Polizia cantonale di Berna ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

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