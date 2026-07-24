Auto contro un albero, sette persone ferite

Dopo l’impatto, alcuni presenti sono intervenuti per soccorrere i passeggeri, aiutandoli a uscire dal veicolo. Tutti e sette gli occupanti sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale con quattro ambulanze e un elicottero della Air Glacier.

Il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. La Polizia cantonale di Berna ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.