Anche in Svizzera si dibatte sul divieto dei social per i giovanissimi

I consiglieri federali Elisabeth Baume-Schneider, responsabile del Dipartimento federale dell'interno, e Albert Rösti, a capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione, hanno recentemente espresso comprensione per la richiesta di una maggiore tutela dei minori. Il governo sta lavorando sulla questione. Oltre al rapporto sul postulato intende tenere conto di tali richieste anche nella nuova legge sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca.