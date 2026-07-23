La Svizzera ha violato i diritti di una detenuta: la CEDU condanna

Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato il ricorso «ammissibile» e ha concluso all'unanimità «che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione».

Di conseguenza, la Svizzera deve versare alla donna 1730 euro (1608,94 franchi) per torto morale, a cui si aggiungono 4000 euro per le spese processuali. Tali importi dovranno essere saldati entro un termine di tre mesi dal momento in cui la sentenza sarà divenuta definitiva.