Alti volumi di scambio per la Borsa svizzera
Un netto incremento dell'utile nel primo semestre per SIX
ZURIGO - SIX ha registrato nel primo semestre 2026 un aumento del fatturato e un netto incremento degli utili. Dopo che la società svizzera di gestione delle borse ha ormai quasi completamente ceduto la partecipazione strategica nella francese Worldline, su questo fronte non si sono più verificati ulteriori problemi.
Il ricavo operativo è salito rispetto all'anno precedente dell'8,5% a 893 milioni di franchi, come ha comunicato giovedì il gruppo SIX. In valute locali, la crescita ha raggiunto addirittura il 9,6%. L'utile operativo prima di ammortamenti e svalutazioni (EBITDA) è aumentato di quasi la metà, raggiungendo 348 milioni. Al netto dei costi di trasformazione, si è attestato a 368 milioni (+38%).
L'utile del gruppo è salito a 192 milioni, risultando così più di quattro volte superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando era stato di 42 milioni. L'anno scorso, la partecipazione in Worldline aveva causato un crollo degli utili. Nel periodo in esame, la SIX ha quindi superato anche l'utile di 116 milioni registrato nel primo semestre 2024.
La volatilità favorisce le filiali di borsa
SIX ha ottenuto nella prima metà dell'anno un risultato molto forte, dovuto a contributi ampiamente distribuiti di tutte le unità operative, a condizioni di mercato favorevoli e a un'intensa attività di scambio, si legge nel comunicato. Il contesto di mercato è stato quindi caratterizzato da un'elevata attività, ma allo stesso tempo anche da una persistente incertezza geopolitica e macroeconomica.
Di ciò ha beneficiato in particolare il settore borsistico con la Borsa svizzera SIX, la spagnola BME Exchange e Aquis Exchange a Londra. Questi sviluppi hanno portato a elevati volumi di scambio per azioni e fondi negoziati in borsa (ETF).
Il segmento borsistico ha fornito il maggior contributo all'EBITDA di gruppo, si legge ancora. Nei primi sei mesi del 2026, il volume di scambio combinato delle borse svizzera e spagnola ha raggiunto quasi 970 miliardi di franchi, con un aumento del 15%. Aquis ha totalizzato quasi 460 miliardi di euro (+23%).
Obiettivi fino al 2027 confermati
Nel frattempo è in corso il secondo anno del programma triennale di trasformazione denominato "Scale Up 2027". I costi di trasformazione legati alle iniziative strategiche, secondo SIX, sono ammontati a 20 milioni di franchi dopo i 31 milioni del primo semestre 2025.
SIX ha avviato il programma nel marzo 2025 per fissare obiettivi finanziari più ambiziosi e rafforzare la posizione di principale fornitore di servizi sul mercato interno svizzero e in Europa. Per l'intero 2026 e per il 2027, il gruppo punta a una crescita dei ricavi nella fascia media a una cifra percentuale. Il margine EBITDA (esclusi i costi di ristrutturazione) dovrebbe migliorare a oltre il 40%.
Il relativo margine EBITDA si è attestato nel primo semestre 2026 al 45,6%, contro il 35,8% rettificato per il cambio nello stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, SIX intende ridurre la propria base di costi entro la fine del 2027 di oltre 120 milioni di franchi rispetto al 2024, come già annunciato in precedenza.