Alti volumi di scambio per la Borsa svizzera

L'utile del gruppo è salito a 192 milioni, risultando così più di quattro volte superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando era stato di 42 milioni. L'anno scorso, la partecipazione in Worldline aveva causato un crollo degli utili. Nel periodo in esame, la SIX ha quindi superato anche l'utile di 116 milioni registrato nel primo semestre 2024.

La volatilità favorisce le filiali di borsa

SIX ha ottenuto nella prima metà dell'anno un risultato molto forte, dovuto a contributi ampiamente distribuiti di tutte le unità operative, a condizioni di mercato favorevoli e a un'intensa attività di scambio, si legge nel comunicato. Il contesto di mercato è stato quindi caratterizzato da un'elevata attività, ma allo stesso tempo anche da una persistente incertezza geopolitica e macroeconomica.