Urologo condannato per atti sessuali su una paziente
Riconosciuto colpevole in primo grado, il medico dovrà scontare sei mesi di carcere senza condizionale. Contesta i fatti e ricorre in appello.
SION - Un urologo vallesano è stato condannato a sei mesi di carcere senza condizionale per atti sessuali commessi su una persona incapace di discernimento. Come riporta "Le Nouvelliste", questa vicenda deriva da una denuncia presentata nel 2023 da una paziente, per fatti risalenti al 2013.
Durante una consultazione, la cinquantenne, recatasi per gravi problemi di salute, era stata informata che uno strumento sarebbe stato introdotto nella sua vagina. Riaprendo gli occhi, afferma di aver visto il medico penetrarla con le dita mentre con l'altra mano le accarezzava il basso ventre. Per l'accusa, il medico ha approfittato dell'esame per soddisfare i propri impulsi sessuali.
La difesa ha contestato questa versione, mettendo in evidenza i disturbi della memoria della denunciante, criticando il dossier e definendolo influenzato da colleghi ostili all'imputato. Argomenti respinti dal Ministero pubblico, che ha giudicato il racconto della vittima coerente.
Il tribunale ha inoltre rilevato che nel 2018 il medico era già stato condannato per fatti simili denunciati da altre due pazienti. Il medico nega tutte le accuse e ha presentato ricorso. Finché la decisione non sarà definitiva, vale la presunzione d'innocenza.