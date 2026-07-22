Urologo condannato per atti sessuali su una paziente

La difesa ha contestato questa versione, mettendo in evidenza i disturbi della memoria della denunciante, criticando il dossier e definendolo influenzato da colleghi ostili all'imputato. Argomenti respinti dal Ministero pubblico, che ha giudicato il racconto della vittima coerente.

Il tribunale ha inoltre rilevato che nel 2018 il medico era già stato condannato per fatti simili denunciati da altre due pazienti. Il medico nega tutte le accuse e ha presentato ricorso. Finché la decisione non sarà definitiva, vale la presunzione d'innocenza.