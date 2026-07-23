Percepiscono il reddito di cittadinanza, ma trasferiscono 200mila euro dalla Svizzera

Gli accertamenti hanno evidenziato che entrambi erano titolari di società con sede in Svizzera e nel Regno Unito. Dall’analisi della documentazione bancaria è emerso che, negli ultimi cinque anni, avevano trasferito circa 200.000 euro su conti correnti italiani da conti svizzeri.

Secondo gli inquirenti, la coppia avrebbe percepito indebitamente 41.226 euro di assegni sociali, 3.252 euro di reddito di cittadinanza, 1.359 euro di esenzione TARI, 1.922 euro in buoni mensa e un posto ombra gratuito per quattro stagioni, per un valore complessivo di 6.000 euro.